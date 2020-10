Kein Führerschein, Drogen genommen: Rollerfahrer liefert sich Verfolgung mit der Polizei

Hannover

Ein 27-jähriger Rollerfahrer hat sich in Hannover-Mühlenberg eine aufsehenerregende Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Dabei demolierte der Mann mit seinem Fahrzeug zunächst ein geparktes Auto und stürzte wenig später. Die Polizei stellte bei dem Einsatz am Sonntagnachmittag schließlich fest: Der Fahrer stand offenbar unter Drogen, besitzt keinen Führerschein und war mit einem Roller ohne gültige Zulassung unterwegs.

Haltesignal der Polizei ignoriert

Wie Polizeisprecher Martin Richter berichtet, wollte eine Polizeistreife den Rollerfahrer am Sonntag gegen 17 Uhr auf der Bornumer Straße kontrollieren. Nachdem die Beamten ihn mit einem Handzeichen zum Anhalten aufgefordert hatten, setzte der 27-Jährige seine Fahrt jedoch unbeirrt fort und flüchtete über die angrenzende Straße Ossietzkyring. Dort prallte er laut Richter bereits gegen einen geparkten Wagen.

Obwohl die Polizeikräfte inzwischen mit einem Einsatzwagen die Verfolgung aufgenommen hatten, versuchte der Rollerfahrer weiterhin, den Beamten zu entkommen. Laut Sprecher Richter raste er über Wehrleweg, Tresckowstraße, Karl-Nasemann-Weg und die Straße Das obere Bergfeld davon. Kurz vor Bundesstraße 217 verlor er jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte ohne Fremdeinwirkung auf eine Grünfläche. Die Polizei konnte ihn daraufhin festnehmen. Die ersten Erkenntnisse: Der 27-jährige besitzt keinen gültigen Füherschein. Sein Roller war außerdem nicht ordnungsgemäß zugelassen.

Der 27-Jährige muss sich nun unter anderen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Unfallflucht und Verstößen gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetz verantworten. Weil der Mann offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Laut Polizei entstand bei seinem Fluchtversuch an dem geparkten Auto ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Den am Roller entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 500 Euro.

Polizei sucht mögliche Besitzer weiterer beschädigter Autos

Die Polizei hält es nach bisherigen Erkenntnissen für möglich, dass wegen der Fahrweise des Rollerfahrers auch noch weiteren Schäden oder gefährliche Situationen mit anderen Verkehrsteilnehmern entstanden sind. Zeugenhinweise und Schadensmeldungen nehmen die Ermittler unter Telefon (0511) 1091888 entgegen.

Von Ingo Rodriguez