Bundesregierung und Bundesländer haben sich darauf verständigt, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nun einen Anspruch aufs Homeoffice haben.

Doch es gibt auch viele Berufsgruppen, bei denen das gar nicht geht. Dazu gehören beispielsweise Fachkräfte im medizinischen Bereich, Fabrikarbeiter, Angestellte im öffentlichen Personennahverkehr und Feuerwehrleute. Vier von ihnen berichten, wie nun ihr Arbeitsalltag aussieht und wie sicher sie sich an ihrem Arbeitsort fühlen.

Olaf Goetzcke, Elektriker: „Ich versuche, Distanz zu halten“

Nur für das Foto hat Elektroinstallateurmeister Olaf Goetzcke (48) seine Maske auf der Baustelle abgenommen. Im Arbeitsalltag trägt er sie immer. Quelle: Samantha Franson

„Ich komme immer mit einer Maske auf die Baustelle und in die Wohnungen. Wenn man dann die Leiter hoch- und runtersteigt ist das mit einer Maske wie Sport. Ich nehme sie trotzdem nur ab, wenn die Kunden in einem anderen Raum sind und die Tür geschlossen ist. Gestern hatte ich allein vier verschiedene Kunden. Dabei versuche ich die Distanz zu halten, aber viele Kunden stehen auch plötzlich hinter mir und beachten dabei nicht den Mindestabstand. Das wundert mich manchmal. Dann weise ich sie drauf hin und bitte sie auch, die Arbeitsstätte nicht einfach so zu betreten. Am Wochenende mach ich dann noch den Papierkram im Büro. Aber da bin ich dann alleine und begegne niemandem.“

Sedat Celik , Busfahrer: „Wir können niemanden anstecken“

Busfahrer Sedat Celik (40) wollte immer Busfahrer werden, erzählt er. Auch während der Corona-Pandemie geht er gerne zur Arbeit. Quelle: Inga Schönfeldt

„Über 2000 Fahrgäste transportiert ein Busfahrer in einer Schicht. Und trotz Corona bringt es mir Spaß, sie zu befördern. Ich finde, wir Busfahrer haben auch während der Pandemie eine sehr wichtige Aufgabe, indem wir die Leute zur Arbeit bringen, denn nicht jeder hat ein Auto. Vor der Pandemie hatte man direkten Kontakt zu ihnen, und ich habe ihnen gern Auskunft gegeben oder älteren Fahrgästen oder Menschen mit Kinderwagen beim Ein- und Aussteigen geholfen.

Nun sind wir durch Plastikwände und Glasscheiben von ihnen getrennt, und ich verkaufe vorne auch keine Fahrscheine mehr. Wir können niemanden anstecken und sind selbst geschützt. Ich finde, Arbeit ist Arbeit und Freizeit ist Freizeit. Ich weiß nicht, ob manche das im Homeoffice so trennen können. Ich habe selbst Kinder und kann mir vorstellen, dass es sehr schwierig ist, gleichzeitig im Homeoffice zu arbeiten und die Kinder zu betreuen. Deswegen bin ich froh, weiter zur Arbeit gehen zu können.“

Ilona Saretzky, Reinigungsfachkraft: „Alles Organisationssache“

Ilona Saetzky (54) fühlt sich sicher an ihrem Arbeitsplatz und beneidet die Menschen im Homeoffice nicht. Quelle: Samantha Franson

„Jeder weiß, dass man unseren Job nicht von zu Hause machen kann. Hätte ich Lust, zu Hause arbeiten, hätte ich mir einen anderen Job gesucht. Wir sind dazu angehalten, soweit wie möglich den Kundenkontakt zu reduzieren. Wir tragen chirurgische Masken. Handschuhe und Desinfektionsmittel haben wir natürlich auch immer dabei. Ich putze in Büros, Treppenhäusern, Schulen und Kindergärten. Oft ist man nicht alleine dort, man geht sich aber aus dem Weg. Jeder Kollege übernimmt bestimmte Bereiche, und man kommt zu unterschiedlichen Zeiten zur Arbeit. Es ist alles eine Organisationssache, aber eine Corona-Infektion wäre für uns fatal. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich auf der Arbeit anstecke, ist weitaus geringer als auf der Straße oder beim Einkaufen, denke ich.“

Angelo Perez-Riemer , Reifentester: „Die Crew ist auf das Nötigste reduziert“

Angelo Perez-Riemer (46) arbeitet auf dem Contidrom von Continental. Um das Handling der Reifen bei verschiedenen Wetterbedingungen zu testen, ist er mit seinen Kollegen manchmal fünf Tage hintereinander auf dem Testgelände. Quelle: privat

„Es ist bei uns wie bei Piloten oder Busfahrern – die können auch nicht ihren Arbeitsplatz nach Hause verlagern. Wir testen die Sicherheit der Reifen natürlich weiterhin, aber mit einer auf das Nötigste reduzierten Crew. Wo es geht, haben wir die Arbeit ins Homeoffice verlagert. Ich mache mehrmals die Woche Testfahrten, wenn die Wetterbedingungen passen, aber arbeite auch einen bestimmten Anteil von zu Hause und werte die Fahrten da aus. Ich habe keine Angst, mich bei der Arbeit anzustecken, weil wir die Abstände einhalten und eher vorsichtig als nachsichtig sind. Wo wir die Abstände nicht ganz einhalten können, haben wir FFP-2-Masken zur Verfügung gestellt bekommen.“

