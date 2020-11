Interviewxxx

Herr Argendorf, , Hannover Helau’ heißt es traditionell am 11. 11. um 11.11 Uhr Was wird der Präsident der Lindener Narren 2020 an diesem Tag um diese Uhrzeit machen?

Er wird zunächst einmal nicht „Helau“, sondern „Alaaf“ rufen. Hannover Helau ist zwar der Hauptausruf für die ganze Stadt. Aber ich rufe Alaaf, weil Karnevalsvereine in Hannover, die ihren Ursprung in katholischen Kirchengemeinden haben, mit ihrem Ausruf der Kölner Tradition folgen. Und um 11.11 Uhr rufe ich Alaaf, weil dann der digitale Karneval der Lindener Narren in den Sozialen Medien startet.

Apropos Köln. Die Karnevalisten dort haben den 11.11.2020 schon zum „Jecktrauertag“ erklärt. Wie ist die Stimmung bei den Lindener Narren?

Auf gar keinen Fall traurig. Die Lindener haben den Karneval digitalisiert. Das ist zwar nicht der typische Karneval mit Anfassen und Schunkeln, aber eine moderne Form in den Sozialen Medien. Wir sind da Vorreiter, obwohl wir nicht die Hochburg des Karnevals in Deutschland sind. Aber im digitalen Bereich sind wir die Hochburg, hier in Hannover. Wir haben da ein Alleinstellungsmerkmal. Andere, wie die Kölner, werden sicher nachziehen.

Zur Person Martin Argendorf wurde am 9. Februar 1955 in Hannover geboren. Er startete seine berufliche Laufbahn 1980 bei der Feuerwehr Hannover, 2006 übernahm er die Leitung des Rettungsdiensts in der Landeshauptstadt Hannover, 2011 die Leitung der Flughafenfeuerwehr am Hannover - Airport. Seit 2015 ist er pensioniert. Als Karnevalspräsident leitet er seit 1991 die Lindener Narren. Der heute 65-Jährige stammt selbst aus einer Karnevalsfamilie, die bereits im Jahr 1965 die Lindener Narren gründete.

Was kann man in Ihrem digitalen Karneval erleben?

Am 11. 11. starten zwei Formate. Es gibt eine rund halbstündige Dokumentation „Ein Blick hinter die Kulissen“. Da geht es in einem von Sascha Ende von der Firma Filmmusik gemachten Film Backstage, es gibt Programmausschnitte, das Making Off verschiedener Nummern. Zusätzlich beginnt eine 18-teilige Podcast-Serie, die wir mit der Firma ABC-Communikation von Bela Anda und Ina Tenz gemacht haben. Da werden wir jede Woche Mittwoch in einer neuen Folge mit Gesprächspartnern spaßig reden.

Martin Argendorf und Oliver Pocher sprechen im Podcast auch über Pochers Karnevalsbaby. Quelle: Stephan Argendorf

Kommt auch der derzeitige Ehrenpräsident Oliver Pocher zum Zug?

Mit Pocher haben wir für den 11.11. in Köln einen Podcast aufgenommen. Sein Sohn wurde 2019 am 11.11. um 11.11 Uhr geboren. Da haben wir gesagt: Wenn ein Kind um diese Uhrzeit geboren wird, dann muss er uns erklären, wie so etwas geht.

Und?

Er hat gesagt, eigentlich ist es ganz einfach. Man muss neun Monate vorher anfangen. (lacht). Wie geht das mit 11.11 Uhr, hab ich gefragt. Na ja, sagt er. Das kann man beeinflussen. Man kann sagen, jetzt muss ein bisschen gepresst werden. Es gibt auch andere Möglichkeiten. So schwer ist das nicht.

Dietmar Wischmeyer wird über US-Wahlen podcasten

Radiopreisträger Dietmar Wischmeyer ist auch von der Partie?

Ja, die Folge hat den Titel „Närrische Weltpolitik“. Wir werden ganz sicher über die amerikanischen Wahlen reden. Das ist ja eine Steilvorlage.

Das heißt, der Podcast ist nicht fertig?

Doch, aber wir passen noch einmal an. Wir wollen ja aktuell sein. Wir haben auch eine Folge mit unseren Tänzerinnen und Tänzern namens „Hoch das Bein“. Die erzählen, was es bedeutet, in der Coronazeit nicht auf der Bühne zu stehen. Die ziehen wir möglicherweise vor.

Was macht das mit Menschen, die seit frühester Jugend Karneval feiern und jetzt erstmals erleben, dass Karneval ausfällt. Das gab es doch noch nicht, oder?

Eingeschränkt ist der Karneval auch während des Irakkrieges ausgefallen, die Umzüge jedenfalls. Da wurde gesagt, wenn jetzt diese Menschen sterben, kann man keinen Karneval feiern. Aber in der Dimension wie bei Corona, das gab es noch nie. Der Straßenkarneval lebt von Berührungen, von Nähe. Das ist nicht möglich. Aber humoristisch kann man trotzdem sein.

Der Ursprung des Karnevals ist in Niedersachsen

Wie kann das aussehen?

Das zeigen wir mit unserer Digitalversion. Als Norddeutscher kann ich außerdem sagen: Der Ursprung des Karnevals ist hier in Niedersachsen, in Braunschweig und Hannover. Till Eulenspiegel war der erste Narr. Was soll der Narr machen? Den Leuten den Spiegel vorhalten. Corona verändert vieles. Aber er ist nicht das Ende der Welt. Wir müssen zeigen, dass wir intelligenter sind als das Virus. Wir müssen vor die Lage kommen. Wir müssen das Virus steuern und nicht das Virus uns.

Wenn Sie so sprechen: Höre ich da eigentlich noch den Präsidenten der Lindener Narren, oder eher den langjährigen Chef der hannoverschen Flughafen-Feuerwehr, den Katastrophenschützer, der Sie auch jahrzehntelang waren?

Eine alte Weisheit im Krisenmanagement ist: Man muss vor der Lage sein. Das habe ich natürlich im Hinterkopf. Deshalb habe ich auch schon im Sommer gesagt, wir müssen die Veranstaltungen absagen. Wir müssen andere Wege gehen. Da waren viele Vereine nicht annähernd soweit. Übrigens, unser Ministerpräsident Stephan Weil war früher als Oberbürgermeister in Hannover auch oberster Chef der Feuerwehr. Ich hab’ ihn den Satz „Wir müssen vor die Lage kommen“ mehrfach verwenden hören. Das hat er in Hannover gelernt.

Für Kinder ist Kostümieren das Wichtigste

Corona ja nicht nur eine Sache der Vereine. Auch für viele Kinder ist er wichtig. Was bietet der hannoversche Karneval für Kinder an?

Große Veranstaltungen für sie wird es nicht geben. Das lässt die Lage nicht zu. Aber Kinder werden zum Rosenmontag verkleidet in die Kitas kommen dürfen. Das Kostümieren ist ja für sie das Wichtigste. Ein ganz wichtiger Faktor war aber auch der Karneval in Alten- und Pflegeheimen. Sehr viele Vereine sind in die Heime gegangen und haben dort mit älteren Menschen Karneval gefeiert. Für sie ist es viel schlimmer, dass es keinen Karneval geben wird. Wir überlegen, ob wir eine digitale Form in Altenheime liefern können.

Apropos Humor: Was halten Sie von Corona-Witzen?

Natürlich gibt es billige Corona-Witze, die kursieren ja auch im Netz. Dass man die gleichnamige mexikanische Biermarke namens Corona trinkt und sagt, ich fange schon mal an mit Schluckimpfung, ist so einer. Damit hab ich mich aber nie beschäftigt. Dafür ist die Lage für mich zu ernst.

Karneval 2022 wird ein anderer sein

Bleibt am Ende nicht doch die Frage, ob der Karneval auf dem heimischen Sofa den echten ersetzen kann?

Er wird anders sein. Aber im kleinen Kreis wird man auch schunkeln, Karneval feiern können. Corona hat aber prinzipiell etwas mit dem Menschen gemacht. Vielleicht werden wir das erst sehen, wenn wir 2022 wieder in den Sälen feiern. Vielleicht gehen wir dann ganz anders mit dem Karneval um.

Interview: Jutta Rinas

Die Podcasts der Lindener Narren sind vom 11. November an kostenlos auf allen gängigen Podcast-Abo-Kanälen ( Apple, Spotify, Google, Deezer) abrufbar. Die Dokumentation findet man auf Youtube unter dem Stichwort „Lindener Narren“ oder auf der Website: www.lindener-narren.de

