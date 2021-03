1. Vermutlich kein Schul- und Kita-Start in der Region am Montag

Am kommenden Montag sollen in Niedersachsen zahlreiche Schüler im Wechselmodell in die Schulen zurückkehren – an der Reihe sind die Jahrgänge 5 bis 7 sowie 12. Auch die Kindertagesstätten im Land können wieder öffnen, jedenfalls eigentlich. Denn in der Region Hannover wird daraus aller Voraussicht nach nichts. Der Grund: Voraussetzung für die Rückkehr von Schul- und Kita-Kindern wie auch für viele andere geplante Lockerungen ist, dass der Inzidenzwert in einem Landkreis für eine Weile unter 100 liegt. Das aber war am Mittwoch in der Region Hannover deutlich nicht der Fall – der Wert lag bei 121,1. Sinkt er bis Donnerstag nicht unter die 100er-Marke, wird aus dem Schul- und Kita-Start am Montag nichts. Im Gesundheitsamt geht man zwar davon aus, dass er sinken wird – allerdings vermutlich nicht unter die 100.

2. Erste Lehrkräfte und Polizisten geimpft

Gute Nachrichten für Lehrkräfte und Polizisten in der Region: Am Mittwoch haben die ersten von ihnen ihre Corona-Impfung bekommen. Ein Team der Johanniter versorgte als erstes das Team der Mira-Lobe-Schule in Bemerode mit dem Präparat von Astrazeneca. Gleichzeitig erhielten 550 Polizeibeamte ihre erste Spritze. Bei der Polizei war die Impfbereitschaft groß – 90 Prozent der Berechtigten wollten die Spritze auch haben.

3. Am Donnerstag wird es in Hannover stürmisch

Meteorologen erwarten für Donnerstag einen heftigen Sturm in der Region Hannover. Wenn es so kommt wie vorhergesagt werden Orkanböen mit bis zu Tempo 110 über Stadt und Umland fegen. Zuletzt hatte es bei bei ähnlichen Stürmen erhebliche Einschränkungen im Bahnverkehr gegeben. Den Höhepunkt des Sturms erwartet der Deutsche Wetterdienst zwischen 14 und 16 Uhr

4. Corona-Run auf Kleingärten – kaum noch Flächen zu haben

Schrebergärten in Hannover sind schon seit Jahren heiß begehrt – die Corona-Pandemie hat diesen Trend nun noch deutlich verstärkt. Wer eine Fläche pachten möchte, braucht derzeit Geduld und muss sich auf eine Warteliste setzen lassen. Vor allem viele Familien legen sich derzeit Kleingärten zu.

5. Messe muss an Studentenverbindungen vermieten

Der Coburger Convent, ein Treffen von Mitgliedern streng konservativer Studentenverbindungen, darf im Juni in Hannover stattfinden. Das hat das Oberlandesgericht Celle entschieden. Die Deutsche Messe AG hatte im Januar den zunächst abgeschlossenen Mietvertrag mit dem Verein gekündigt, weil sie durch das Treffen eine Schädigung ihres Ansehens befürchtete und erklärt, die Weltanschauungen einzelner Gruppierungen des Coburger Convents widersprächen „den Werten und der Haltung der Deutschen Messe AG als einem weltoffenen Unternehmen, einem internationalen Marktplatz für sämtliche Kulturen und ihrem Eintreten für Vielfalt und Gleichberechtigung“. Das OLG entschied nun, das vereinbarte Rücktrittsrecht greife nur bei Umständen, die bei Vertragsschluss nicht erkennbar gewesen seien.

6. Video zeigt versuchte Brandstiftung in Kirchrode

Mithilfe der Bilder aus einer privaten Überwachungskamera sucht die Polizei Hannover nach einem Brandstifter, der in der Nacht zum 3. März versucht haben soll, zwei Feuer in Kirchrode zu legen. Das Video zeigt, wie der Mann um eine Hausecke späht und dann per Brandbeschleuniger ein Fliegengitter anzündet. Weil die Flammen aber von selbst ausgingen, blieb der Schaden am Gebäude sehr gering.

