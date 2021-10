Hannover

Am ersten Sonntag im November dürfen Einzelhändler auch in der City ihre Läden öffnen – theoretisch. Dennoch bleiben in Hannovers Innenstadt am 7. November die Geschäfte geschlossen. Zum Sonntags-Shopping laden allein Möbel Staude und das Bettencenter Soltendieck in Hainholz ein.

Komplizierte Regel: Der Anlass fehlt

Grund dafür ist ein im Regelwerk festgelegter Passus. Demnach sind verkaufsoffene Sonntage nur möglich, wenn sie terminlich mit einem Anlass wie einem Fest oder eine größeren Veranstaltung zusammenfallen, die auch ohne offene Geschäfte geeignet ist, viele Besucher an den Verkaufsort zu locken. Und genau dieser sogenannte Anlassbezug für eine Öffnungsgenehmigung fehlt der City-Gemeinschaft in diesem Jahr – aus Pandemiegründen, wie schon im vergangenen Jahr. „Wir veranstalten ja üblicherweise einen großen Laternenumzug für Kinder rund um den St. Martinstag“, sagt Martin Prenzler von der City-Gemeinschaft. Da dabei bisweilen bis zu 6000 Menschen durch die City laufen, falle das unter die Rubrik Veranstaltungen, für die wegen Corona eine 2- oder 3-G-Regelung Pflicht sei. „Es ist schade, aber wir wissen nicht, wie wir das umsetzen sollen. Auch Bühnen mit Künstlern sind schwer kontrollierbar“, so Prenzler. Die Verordnungslage gebe einen anlassbezogenen verkaufsoffenen Sonntag schlicht nicht her. Und er könne sich nicht vorstellen, Kunden mit einem Kontrollbändchen durch die City zu schicken. „So etwas kostet immerhin zwischen 50- und 60.000 Euro“, betont Prenzler. Dazu kommen die Personalpläne.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Anders stellt sich das für die Möbel Staude und das Bettencenter Soltendieck dar. Zum Einkauf gibt es dort jeweils Programm: ein Kunst- und Kulturtreff mit Winterdorf beim Möbelhändler sowie ein Winterfest bei Soltendieck. Diese stellen den Anlass dar, zu dem eine Öffnung am Sonntag erlaubt ist.

In der City war der Wunsch für eine Sonntagsöffnung allerdings offensichtlich nicht sehr groß. Das sei nach vier Monaten mit komplettem Verdienstausfall während des Lockdowns schwer darstellbar. „Die Welt im Handel ist noch lange nicht wieder in Ordnung. Wir sind froh, gerade wieder alle Mitarbeitenden aus der Kurzarbeit geholt zu haben und hoffen jetzt auf sehr gute Umsätze im November und im Weihnachtsgeschäft, um die Verluste wieder ein wenig auszugleichen“, sagt Prenzler.

Shopping an sechs Sonntagen erlaubt

Die Stadt darf eine Verkaufsöffnung an insgesamt sechs Sonn- und Feiertagen im Jahr und höchstens für die Dauer von fünf Stunden täglich zulassen, dabei darf die Höchstzahl der Öffnungen in jedem Ortsbereich vier Sonntage pro Jahr nicht überschreiten.

Aufgrund von verschiedenen Urteilen in den vergangenen Jahren sind Sonntagsöffnungen nur in unmittelbarer Nähe von Veranstaltungen möglich. Diese müssen von so besonderer Bedeutung sein, dass die erwartete Besucherzahl deutlich über der Zahl der für die Sonntagsöffnung erwarteten Kunden der anliegenden Geschäfte liegen muss. An den genannten Terminen können unterschiedliche Anlässe eine Öffnung der Ladengeschäfte im jeweiligen Umfeld begründen. Wer in Hannover einen verkaufsoffenen Sonntag durchführen will, muss beim Fachbereich Öffentliche Ordnung der Landeshauptstadt Hannover einen entsprechenden Antrag stellen.

Von Susanna Bauch