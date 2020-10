Hannover

Kein politisch motivierter Vandalismus, sondern ein Unfall: Das Tor des Jüdischen Friedhofs an der Peiner Straße in Hannover-Seelhorst ist nicht wie zunächst vermutet mutwillig demoliert, sondern bei einem Autounfall beschädigt worden. Das hat am Freitag die Polizeidirektion Hannover bekannt gegeben.

Die Ermittler hatten es zunächst für möglich gehalten, dass unbekannte Täter die am Mittwoch entstandenen Schäden vorsätzlich verursacht hatten. Wegen eines möglichen politischen Motivs hatte deshalb auch der Staatsschutz der Polizei den Fall übernommen.

Wie Polizeisprecher Michael Bertram jedoch nun betonte, war ein Autounfall die Ursache für die verbogenen Außenstreben des aufgehebelten Einfahrtstores. Der Verursacher des Unfalls habe sich bei der Polizei gemeldet, teilte Bertram mit. Den entstandenen Schaden bezifferte die Polizei auf rund 800 Euro.

