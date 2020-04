Doppelt so schnell wie erlaubt, ohne Führerschein und Kennzeichen: Die Polizei Hannover hat am Karfreitag einen Raser auf dem Bremer Damm gestoppt. Der Mann ist einer von insgesamt 303 Verkehrssündern, die über die Stränge schlugen. Die Tunerszene indes verhielt sich am „Car-Freitag“ anständig.