Es ist 18.30 Uhr, bald wird es dunkel an diesem Sonnabend im Oktober. Schon seit sieben Monaten sind die Diskotheken bundesweit aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen – und ein Ende des Betriebsverbots ist nicht abzusehen. Junge Menschen müssen sich Alternativen suchen, wenn sie abends Spaß haben und feiern möchten. Doch wie sieht ihre abendliche Freizeitgestaltung während der Corona-Pandemie aus? Es muss ja nicht immer die Limmerstraße sein.

Verständnis für Corona-Maßnahmen

Das Herbstvergnügen auf dem Schützenplatz, das coronabedingt umbenannt wurden und bisher einfach Oktoberfest hieß, läuft seit etwa einer Woche. Tabea Blumenberg (16) und Carolina Mellbach (18) sind mit ein paar Freunden unterwegs. Sie stehen vor einem bunt leuchtenden Fahrgeschäft, dem „No Limit“. „Echt cool hier, das hat Spaß gemacht“, sagen sie. Wie ihnen der Rummel unter Corona-Auflagen gefällt? Eigentlich ganz gut. „Dadurch sind nicht so viele Leute hier“, sagt Carolina.

Auch Jaqueline Winter (23) und Nadine Weidemann (21) finden es in Ordnung, dass sie zumindest am Eingang und in den Karussells einen Mundschutz tragen müssen. Überhaupt zeigen sie Verständnis für die Corona-Maßnahmen. „Wir würden zwar gern feiern gehen, es ist aber auch ganz gut, dass alles geschlossen ist“, sagt Nadine.

Marvin Schreier und seine Freunde sind alle zwischen 19 und 24 Jahre alt und ebenfalls auf dem Schützenplatz unterwegs. Gerade wollen sie ihre zweite Runde über das Herbstvergügen starten. Wo sie momentan feiern? Draußen natürlich, „der Alkohol wärmt ja“, meinen sie lapidar. Den Mitgliedern der gut gelaunten Gruppe fallen gleich mehrere Orte ein, an denen sie am Wochenende ihre Musikbox aufstellen können. In der Eilenriede auf einem Spielplatz gefalle es ihnen ganz gut. Und auf der Dornröschenbrücke zwischen Linden und der Nordstadt, die sei aber oft zu voll.

Marvin Schreier (Fünfter von links) und seine Freunde beim Herbstvergnügen auf dem Schützenplatz. Quelle: Samantha Franson

Party und Arbeit in einem

Auf der Dornröschenbrücke herrscht an diesem Abend jedoch gähnende Leere. Aber auf dem Faustgelände ist Partyvolk unterwegs. Lauter Gangsta-Rap ist zu hören, dazu singen und tanzen junge Männer. Was zunächst wie eine unerlaubte Party wirkt, stellt sich als Dreh für ein Musikvideo heraus. Nicoz, wie sich der Sänger nennt, tanzt in der Mitte, um ihn herum seine Freunde. Drei Kameras sind auf ihn gerichtet. „Wir machen Party und Arbeit in einem“, heißt es aus der Gruppe. Die jungen Männer sind zwischen 19 und 28 Jahre alt. Zusammen nennen sie sich „Nicoz MissionCali“. Für das Foto tanzen und singen sie noch einmal. „Eigentlich sind wir jedes Wochenende draußen. Mal in Döhren, mal in Wunstorf, immer woanders.“ Ob sie das auch im Winter so machen? „Na klar!“

„Nicoz MissionCali“: Jugendliche beim Videodreh auf dem Faustgelände. Quelle: Samantha Franson

„Hier kommen alle zusammen“

Weiter geht es in die Eilenriede. Das Thermometer im Auto zeigt acht Grad an. Mittlerweile ist es 21 Uhr. Der Waldweg ist zum Glück beleuchtet. Auch hier treffen sich Jugendliche, denen die frostigen Temperaturen wenig auszumachen scheinen. Vergangenes Jahr in den Herbstferien seien sie bereits hier gewesen, berichten sie – da war von Corona noch keine Rede. Heute, am ersten Tag der diesjährigen Ferien, wollen sie die Partys vom vergangenen Jahr wieder aufleben lassen. Teilweise kannten sie sich schon aus anderen Zusammenhängen, manche haben sich auch erst beim gemeinsamen Feiern im Wald kennengelernt. „Das Schöne ist, dass hier viele zusammenkommen: Gymnasiasten, ein angehender Vater, manche haben auch die Schule abgebrochen“, erzählen sie.

Die Jungen und Mädchen, die meisten zwischen 16 und 18 Jahre alt, sitzen an einem Holztisch, halten Plastikflaschen mit Mixgetränken in den Händen. Also alles genauso wie vor Corona? Nein, sagen sie. „Ohne Corona wären wir hier mit viel mehr Leuten. Nicht mit 20, sondern eher mit 80.“ Unbekannt scheint der Treffpunkt nicht zu sein. Offenbar hat auch die Polizei schon Wind davon gekommen. Es gebe öfter mal Auseinandersetzungen mit einem Obdachlosen, erzählen die jungen Leute. „Dann kommt immer die Polizei – und dann gehen wir“, berichtet ein Zwölftklässler. Oder sie bezahlen 35 Euro. Das ist die Strafe für die, die nach 22 Uhr auf einem Spielplatz erwischt werden. Die Jugendlichen hier im Wald scheinen auch vor der Pandemie eher selten in die Disco gegangen sind. Sie scheinen sich in der Eilenriede, wo sie kaum jemanden stören können, ganz wohl zu fühlen.

Auch die Eilenriede ist ein beliebter alternativer Partyort geworden. Quelle: Samantha Franson

Diskothek mit Barfeeling

Wo aber sind diejenigen zu finden, die eigentlich in der Disco tanzen möchten? Was ist los am Raschplatz?. Die Osho-Disco dort – von den meisten immer noch schlicht Baggi genannt – ist eine Traditionsdiskothek, seit 37 Jahren feiern hier junge Leute. Und in der Tat: Laute Musik ist zu hören, vor der Türstehen rauchende junge Männer. Eine Mädchengruppe streift sich gerade weiße Papierarmbänder um und betritt dann die Baggi. Wie das zu Corona-Zeiten möglich ist? Inhaber Martin Polomka hat die Räumlichkeiten in eine Bar mit Discofeeling umgestaltet. Tatsächlich, die jungen Leute sitzen mit ihren Getränken an Tischen, die auf der Tanzfläche verteilt sind. Um hineinzukommen, mussten sie vorher online reservieren. Jetzt, gegen 23 Uhr, wird es langsam voll. Bis zu 200 Personen dürfen nun bei Sekt, Bier und lauter Musik den Abend gemeinsam verbringen. Damit die Hygieneregeln gewahrt werden, wird jeder von der Tür zu seinem reservierten Platz geführt.

Vor der Tür steht Justin (23) mit seinen zwei jüngeren Kumpeln, die beide Leon heißen. „Es ist eine Bar und keine Disco. Es ist halt echt komisch“, meinen sie über die etwas andere Baggi. Aber sie hätten endlich einmal wieder in „ihre“ Disco gewollt. Draußen herumzusitzen, das sei nicht so ihr Ding, erzählen sie.

Die Devise? Das Beste draus machen

Die Tour durchs hannoversche Nachtleben in Pandemiezeiten ist zu Ende. Manche jungen Leute haben den Abend auf dem Rummel verbracht, andere im Wald oder in einer Disco, die gerade keine ist. Es ist alles anders als sonst, doch so richtig unzufrieden wirkt niemand mit der Situation. Man muss es eben nehmen, wie es ist und das Beste daraus machen, scheint die Devise zu sein. Nicht die schlechteste Idee.

