Hannover

Der Stadtkirchenverband schließt Mitte 2020 die dritte Kita innerhalb eines Jahres: Die Einrichtung der Lukaskirchengemeinde in Vahrenwald muss unter anderem wegen dramatischen Personalmangels aufgeben. 25 Ganztagsplätze und zehn Hortplätze fallen weg. Mitte 2019 hatte der Stadtkirchenverband bereits die Kita der Heilig-Geist-Kirche ( Vahrenwald) und den Apostelkindergarten ( Oststadt) zugemacht – und das in einer Zeit, in der der Mangel an Kita-Plätzen sich so sehr zugespitzt hat, dass die Stadt ihm mittlerweile mit Kinderbetreuung in Containern begegnet.

Neuer Vertrag mit der Stadt im Januar

Es habe in allen drei Fällen keine Alternative gegeben, sagt Karl Ludwig Schmidt, der im Stadtkirchenverband für Kitas zuständige Superintendent. Schmidt hatte solche drastischen Maßnahmen schon im September 2016 angekündigt. Damals hatten Elternvertreter evangelischer Kitas in einem offenen Brief schwere Vorwürfe gegen die Stadt erhoben. Der Stadtkirchenverband werde gegenüber allen anderen freien Trägern „deutlich schlechter gestellt“ – sowohl was den Zustand der Gebäude als auch was den Personaleinsatz in den Kitas betreffe. Man verhandle mit der Stadt und erhoffe sich künftig mehr als eine Million Euro jährlich für die Vertretungskosten, sagte Schmidt damals. Das sei mehr als das Zehnfache als bisher.

Mittlerweile gibt es Schmidt zufolge einen neuen Vertrag mit der Stadt, der evangelische und katholische Kitas mit den Kitas der Wohlfahrtsverbände gleichstellt. Am 9. Januar soll er im Rathaus unterzeichnet werden. Er hoffe, dass es keine weiteren Schließungen mehr gebe.

Weihnachtliche Dekoration hängt in den Fenstern der Kindertagesstätte der Lukas Kirchengemeinde. Quelle: Moritz Frankenberg

Den drei jetzt betroffenen Kitas hilft das nicht mehr. Die Einrichtungen der Heilig-Geist-Kirche ( Vahrenwald) und der Apostelkindergarten ( Oststadt) sind seit August 2019 geschlossen. Insgesamt fallen künftig 120 Kita- und Hortplätze weg.

Leergefegter Stellenmarkt

Wie stark die Kita-Krise im Stadtkirchenverband auch mit dem Erziehermangel verbunden ist, zeigt der aktuelle Gemeindebrief der Lukaskirchengemeinde. Die Kündigung von Kita-Leiterin und Sozialassistentin Mitte des Jahres, dazu der langfristige Ausfall einer Erzieherin und weitere krankheitsbedingte Ausfälle hätten in dem Kindergarten zu immer neuen Personalengpässen geführt, heißt es dort. Stellenausschreibungen fruchteten nicht. Es habe auf dem leer gefegten Markt keine Chance gegeben, für die Sozialassistentin und die Erzieherin Ersatz zu bekommen. Der Versuch, die Engpässe durch Verträge mit Zeitarbeitsfirmen auszugleichen, sei nicht einmal für einen kurzen Zeitraum finanzierbar gewesen. Eine Zeitarbeitskraft koste locker das Doppelte einer „Normal“-Arbeitskraft.

Kita ist an den Stadtkirchenverband übergeben

Die Konsequenz: Die Kirchengemeinde gab Ende Oktober auf und übergab die Trägerschaft an den Stadtkirchenverband. Der Personalmangel sei nicht kompensierbar gewesen, dazu hätten auch die baulichen Umstände Investitionen erfordert, die die Kirchengemeinde nicht habe aufbringen können, heißt es in dem Gemeindebrief.

Pastor Bogislav Burandt von der Lukaskirchengemeinde versucht, die Kita-Kinder in anderen Gruppen des Stadtkirchenverbandes unterzubringen. Quelle: Moritz Frankenberg

Der Stadtkirchenverband habe zumindest die sofortige Schließung verhindert und dafür gesorgt, dass die Eltern sich bis zum 1. August 2020 in anderen Kitas um einen Platz bemühen könnten, sagt Pastor Bogislav Burandt. Man versuche, die Kinder in Einrichtungen des Stadtkirchenverbandes unterzubringen. Ob das gelingt, ist ungewiss.

Lesen Sie auch

Von Jutta Rinas