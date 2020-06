Keine Erzieher – Träger in Hannover muss kurzfristig Notbetreuung in einer Kita schließen

Hannover

Wegen Personalmangels muss die Lebenshilfe Hannover eine Notbetreuung in einer Kita schließen. Das Ganze wird offenbar äußerst kurzfristig vonstatten gehen. Ein Brief an die Eltern mit der Ankündigung datiert vom Mittwoch dieser Woche. Geschlossen werden soll die Notbetreuung Anfang kommender Woche. Drei Kinder mit Beeinträchtigungen und sechs weitere Kinder sind betroffen. „Wir haben Angst, dass wir nicht mehr arbeiten können, dabei gehören wir alle zu systemrelevanten Berufsgruppen“, sagt Elternvertreterin Lena Lüdemann. Sie betreibe mit einer anderen Mutter eine Großtagespflege mit zehn Kindern. „Wie sollen wir dieses Angebot aufrechterhalten?“, fragt sie. Lüdemann fürchtet, dass die Lebenshilfe die Kita an der Weberstraße mit derzeit 32 Plätzen im August komplett schließt. Verträge für das neue Kita-Jahr seien nicht abgeschlossen. Mitarbeiter sollten Ende der Woche die Schlüssel der Einrichtung abgeben, Eltern persönliche Dinge abholen. All das lege diese Vermutung nahe.

Vier Mitarbeiter fehlen

Dagegen verwahrt sich Lebenshilfe-Geschäftsführerin Christine Lenssen. Eine komplette Schließung der Einrichtung sei nicht geplant, sagt sie. Ihr fehle zurzeit die in der Betriebserlaubnis der Kita vorgesehene Leitung. Ohne diese dürfe sie die Notbetreuung nicht aufrechterhalten, schon gar nicht unter den in der Corona-Krise vorgeschriebenen Hygiene- und Abstandsregeln. Aufgrund von Krankheit und einer unbesetzten Stelle fehlten drei Mitarbeiter, dazu sei die Leitung erkrankt und verlasse das Unternehmen, schreibt Lenssen in dem Brief an die Eltern. Vier Wochen lang soll die Kita ihren Notbetrieb ruhen lassen, zeichne sich personell eine schnelle Lösung ab, überlege man neu.

Anzeige

Stadt: Träger entscheiden über Umfang der Notbetreuung

Lenssen hat den Eltern zudem im Härtefall eine Alternative in einer anderen Kita der Lebenshilfe in Misburg-Anderten angeboten. Dort gebe es nur fünf Stunden Betreuung, die Notgruppe an der Weberstraße sei von 7.30 bis 15.30 Uhr geöffnet gewesen, sagt Lüdemann. Die Anfahrtszeit betrage 50 Minuten: „Das geht alles nicht“, sagt die zweifache Mutter. Sie wirft Lenssen vor, nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft zu haben, um die Mitarbeiter zu ersetzen. Rechtlich ist die Lebenshilfe auf der sicheren Seite. Die Kindertagesstätten seien per Landesverordnung geschlossen, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung. Die Notbetreuung auszugestalten sei Aufgabe der Einrichtungsträger. Diese müssten sie „in Eigenverantwortung unter Berücksichtigung der personellen Kapazitäten organisieren“. Man versuche aber, mit Eltern und Kultusministerium eine Lösung herbeizuführen.

Weitere HAZ+ Artikel

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Jutta Rinas