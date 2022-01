Hannover

Lange Gesichter im Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode: Corona-Infektionssschutz-Ampeln, die die Stadt Hannover aktuell bei einem Feldversuch an vier von 60 Grundschulen seit November testet, sind nicht in Grundschulen des Stadtbezirks vorgesehen. Aufgrund der technischen Voraussetzungen wurden die Primarstufe der IGS Roderbruch, Grundschule Am Welfenplatz, Grundschule Mühlenweg und Grundschule Egestorffschule ausgesucht, teilte die Stadt auf Anfrage der CDU in der jüngsten Sitzung des Stadtbezirksrates mit. Somit sei keine Schule im Stadtbezirk Kirchrode-Bemerode-Wülferode bisher einbezogen.

Die Stadt testet diese Ampeln insgesamt vier Monate, eine Aufstockung der Grundschulen sei nicht geplant. Mit der technischen Voraussetzung für die Teilnahme meint die Stadt, dass die Schulen eine gute WLAN-Anbindung haben müssen, denn die Daten, die beim Messen erhoben werden, werden digital ausgewertet. Die Stadt testet die Infektionsschutzampeln der Firma Fabmaker in Kooperation mit der TU Braunschweig. Die erhobenen Daten bilden die Grundlage, ob und wann die Infektionsschutzampel im Klassenraum grün (Raumluft erfordert kein Lüften), gelb (es kann zur Verbesserung der Raumluft gelüftet werden) oder rot (es ist zu lüften) anzeigt. Je nach Farbe der Ampel muss im Klassenzimmer gelüftet werden.

Piept es, muss der Klassenraum gelüftet werden

Infektionsschutzampeln messen mehr als herkömmliche CO2-Ampeln, sie haben sechs Sensoren und stellen neben dem Kohlendioxidgehalt auch Feuchtigkeit, Luftgeschwindigkeit, Lautstärke und Temperatur fest. Die verschlüsselten Daten werden an die TU Braunschweig übermittelt und dort dann analysiert. Das Prinzip der Infektionsschutzampel, das die Firma Fabmaker zusammen mit der Technischen Universität (TU) Braunschweig entwickelt hat, ist relativ simpel. Leuchtet die Ampel rot, ertönt ein kurzer Piepton. Das bedeutet: Die Luftqualität im Raum ist schlecht, das Infektionsrisiko erhöht. Heißt: Lüften, bis die Ampel wieder auf Grün springt.

Die wichtigsten HAZ-Nachrichten als Newsletter Sie interessieren sich für Hannover 96, für Nachrichten aus Hannover – oder nur aus Burgdorf? Ihren Newsletter HAZ kompakt können Sie sich ganz nach Ihren Interessen zusammenstellen. Jeden Tag gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bislang hat das Braunschweiger Unternehmen, das eine Ausgründung der TU ist und bis zur Pandemie nur auf 3-D-Bildungsdrucker spezialisiert war, rund 650 Infektionsschutzampeln in Kitas und Schulen überwiegend in Niedersachsen installiert. Seit Anfang November ist die Firma nun auch in Hannover aktiv. In zunächst sieben städtischen Einrichtungen, davon vier Grundschulen, hat die Stadt Hannover 119 Infektionsschutzampeln aufstellen lassen. Die Kosten liegen bei knapp 50.000 Euro, die zu 80 Prozent vom Land gefördert werden.

Klassen der Jahrgänge eins bis sechs bekommen CO2-Ampeln

Auch wenn der Stadtbezirk bei den Infektionsschutzampeln in dieser Phase leer ausgeht: Sämtliche Klassen der Jahrgangsstufen 1 bis 6 werden von der Stadt derzeit zentral und flächendeckend mit CO2-Ampeln ausgestattet. Alle Schulen hätten schon seit dem ersten Förderprogramm des Landes mit rund 20 Millionen Euro 2020 eigenständig CO2-Ampeln beschaffen können, heißt es aus dem Rathaus. Seitdem seien bereits mehr als 500 konventionelle CO2-Ampeln in Hannovers Schulen zur Unterstützung des Lüftens im Einsatz. Diese herkömmlichen CO2-Ampeln seien durch einfachen Anschluss ans Stromnetz voll einsatzbereit und benötigten kein WLAN. Auch Infektionsschutzampeln können ohne WLAN betrieben werden – dann funktionierten sie allerdings nur wie CO2-Ampeln.

Von Andreas Voigt