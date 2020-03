Hannover

Seit fast zwei Wochen sind die Schulen wegen der Corona-Krise geschlossen. Unterricht findet nicht statt, die Lehrer sind im Homeoffice oder betreuen in Notgruppen Kinder von Eltern, die als Pfleger, Ärzte oder Polizisten arbeiten. Schüler sitzen zu Hause, erledigen Übungsaufgaben, die sie von Lehren online zur Verfügung gestellt bekommen haben - und pflegen soziale Kontake vor allem per Handy. Viele Eltern arbeiten ebenfalls von zu Hause aus, betreuen nebenbei ihre Kinder und sind manchmal auch noch Ersatzlehrer.

Das sagen die Lehrer

„Ich habe in den letzten Tagen gelernt, dass Klassengemeinschaft auch auf die Ferne wachsen kann“, sagt Julia Skubinn (30), Mathematik- und Biologielehrerin an der Sophienschule. „Das hat mich beeindruckt.“ Sie schwärmt vom pädagogischen Geschick ihrer Schüler.

Um persönlichen Kontakt zu ihrer 7. Klasse zu halten, ruft sie jeden Schüler einmal in der Woche an und fragt, wie es ihm geht. Im Zweiergespräch seien viele offener als in einer Gruppensituation, sagt die Pädagogin.

Die Klassengemeinschaft ist auch auf die Ferne gewachsen in diesen Tagen.“ Mathematiklehrerin Julia Skubinn bereitet Aufgaben für ihre Schüler am heimischen Schreibtisch vor. Quelle: Samantha Franson

Skubinn macht auch regelmäßige Videotelefonkonferenzen über „ Microsoft Teams“. Wenn ein Schüler mit der neuen Technik nicht klarkommt, wird er einfach über WhatsApp dazugeschaltet. „Die Schüler lassen sich aussprechen, reden nacheinander – das klappt gut, auch ohne Melden“, lobt die Lehrerin. Mit zwei Kollegen hat sie sich gerade selbstständig eine Onlinefortbildung organisiert, um ihre Schüler noch besser aus der Ferne betreuen zu können. Mal sind es E-Mails, mal Nachrichten über den Messenger der Schul-Lernplattform Iserv oder eben persönliche Telefonate.

Auch in den Osterferien will Skubinn weiter den Draht zu ihren Schülern halten, ihnen Aufgaben schicken, die sie freiwillig lösen können. So richtige Ferien seien es ohnehin nicht, sagt Skubinn: „Niemand kann verreisen, die Schüler können keine Freunde treffen und nicht ihren normalen Hobbies nachgehen, da will ich ihnen helfen, ihrem Tag eine Struktur zu geben.“

„Ich wollte nie einen Bürojob –jetzt habe ich einen.“

Auch Englisch- und Deutschlehrer Martin Beling von der Sophienschule lädt seine Schüler regelmäßig zum Videochat ein: „Ich frage die Jugendlichen immer, wie es ihnen geht, und versuche, sie zum Erzählen zu ermuntern, aber meistens rede in den ersten Minuten immer nur ich.“ Es dauere eine Weile, bis seine Neuntklässler auftauten, sagt der 38-Jährige.

Englischlehrer Martin Beling sitzt jetzt am Schreibtisch anstatt im Klassenzimmer zu stehen. Quelle: Samantha Franson

Er habe nie einen Bürojob gewollt, sagt Beling und fügt lachend hinzu: „Jetzt habe ich einen.“ Rund 80 Prozent der Schüler würden das Angebot der freiwilligen Aufgaben annehmen, meint er. Aber die 20 Prozent, die sich herauszögen, die auch auf E-Mails kaum reagierten, die erreiche er online kaum. „Im Klassenzimmer kann ich sie zur Seite nehmen“, sagt er „Das geht jetzt nicht.“ Es gebe Schüler, die hätten keinen PC oder Laptop zu Hause zur Verfügung und müssten alles übers Handy machen.

Mehr Zeit für die Schülerarbeiten

Beling sagt, er habe jetzt mehr Zeit für die Texte der Schüler, er könne ihnen ein genaueres Feedback geben. Die zwei Wochen habe man gut überbrücken können, sagt der Lehrer. „Aber was ist, wenn die Schulen noch viel länger geschlossen bleiben? “

Die Sophienschule bemüht sich, auch virtuell so etwas wie eine Schulgemeinschaft herzustellen. Auf einer Wiki-Seite ist Wissenswertes zu Fächern in unterschiedlichen Klassenstufen hinterlegt, es gibt aber Buchtipps und selbstentworfene Rätselfragen.

Vernetzung mit anderen europäischen Schulen

Englisch- und Geschichtslehrer Christian Fischer kennt die Vorteile digitaler Bildung schon lange. In der Corona-Krise kommt ihm dies zugute. An der Schillerschule ist er für das europäische eTwinning-Programm verantwortlich. Das Gymnasium hat gerade als eine von 31 Schulen in Deutschland erneut das eTwining-Siegel erhalten. Über diese Plattform können sich europäische Schulen vernetzen. Fischer macht mit seiner 6. Klasse und einer Partnerschule aus der Ukraine gerade ein Projekt zum Corona-Virus. Dort sei übrigens jetzt auch das Toilettenpapier knapp in den Supermärkten, erzählt er.

Digital sei vieles möglich, sagt Fischer, über Programme wie Vocaroo könne man sogar die englische Aussprache der Kinder auf die Distanz überprüfen. Seiner Klasse schickt er regelmäßig kurze Erklärfilme. Auch Fischer (38) findet, dass ihm jetzt mehr Zeit für ein umfassendes Feedback zu den einzelnen Schülerarbeiten bleibt, in der Hektik des Schulalltags fehle diese Zeit oft.

„Aus dem Homeoffice ist alles anonymer“

Mathe- und Chemielehrer Lars Bergmann, Oberstufenkoordinator an der Schillerschule, macht in diesen Tagen sehr viele Videokonferenzen, auch mit Schülern, die jetzt vorzeitig ihr Auslandsjahr abbrechen müssen. „Wir sind es gewohnt, jeden Tag mit vielen Menschen in direktem Kontakt zu sein. Das fehlende direkte Feedback auf Aufgaben, Inhalte und Videobotschaften ist eine der größten Herausforderungen. Aus dem Homeoffice heraus ist das alles sehr viel anonymer. Man hat nur ein grobes Gefühl dafür, auf welchem Stand die Schülerinnen und Schüler sind. Auch stellen wir uns immer wieder die Frage der Chancengleichheit.“

Das sagen die Schüler

Die Schüler und Schülerinnen ziehen nach zwei Wochen zu Hause lernen ein gemischtes Fazit: Einige Lehrkräfte knüpften ihre Lernangebote an Verbindlichkeiten und kündigten Benotungen an, obwohl der Unterricht laut Kultusminister Grant Hendrik Tonne „ersatzlos“ ausfalle und Leistungen somit nicht bewertet werden dürfe, kritisierte der Landesschülerrat. „Dass die Lehrkräfte Aufgaben zum Üben anbieten, ist super, aber nur, wenn das Angebot freiwillig bleibt“, sagt Vorstandsmitglied Ole Moszczynski.

Henriette Jochens, Florian Reetz und Ole Moszczynski vom Landesschülerrat. Quelle: Navid Bookani

„Das verstärkt Ungerechtigkeiten"

Verbindliche Vorgaben der Lehrkräfte seien ungerecht, weil nicht jeder zu Hause die gleichen Lehrmöglichkeiten habe, erklärte Moszczynski: „Wir kritisieren schon seit Jahren, dass die Bildung zu sehr vom sozialen Stand abhängt. So etwas verstärkt das weiter.“ Während die einen vielleicht über einen eigenen PC verfügen und nicht auf Geschwister aufpassen müssen, weil sie Einzelkinder seien oder ein Elternteil zu Hause sei, sei dies bei anderen schwieriger.

Ein Beispiel dafür ist Claire E. Die 17-Jährige besucht die 11. Klasse eines Gymnasiums – und hat fünf jüngere Geschwister, die nun auch zu Hause sind. „Momentan bekommen wir von den Lehrern so viele Aufgaben auf, dass ich meine Geschwister nicht ein bisschen mit betreuen kann, dabei würde ich gern helfen“, sagt Claire.

Als sie an einem Tag dann doch mit einer ihrer Schwestern kurz draußen Fahrrad fahren war, konnte sie eine Mathematikaufgabe nicht „pünktlich“ abgeben, sagt die Schülerin. Eigentlich darf die Lehrkraft derzeit gar keine verpflichtende Aufgaben mit Zeitrahmen vorgeben. Claire ist eine gute Schülerin und macht sich keine Sorgen, dass sie den Anschluss verpasst, falls der Unterricht noch länger ausfällt, „aber ich freue mich schon richtig auf die Ferien, wenn wir erstmal keine Aufgaben mehr aufbekommen und der Stress etwas weniger wird", sagt die 17-Jährige.

Das sagen die Eltern

„In den Schulen wird das mit den freiwilligen Aufgaben ganz unterschiedlich gehandhabt“, kritisiert Landeselternratsvorsitzende Cindy-Patricia Heine. „Das verunsichert Eltern sehr. Das mit der Freiwilligkeit ist nicht nur von Schule zu Schule, sondern auch von Lehrer zu Lehrer innerhalb einer Schule anders.“ Es laufe mancherorts von animiert-begleitend bis chaotisch-überfordernd, aber andernorts auch wieder ganz entspannt.

Jede Schule macht es anders: Cindy-Patricia Heine, Vorsitzende des Landeselternrates Niedersachsen. Quelle: privat

Manche Schulen böten tatsächlich nur freiwillige Übungsaufgaben an, es gebe aber auch das andere Extrem: So habe eine Mutter einer Sechstklässlerin innerhalb von zehn Tagen 90 Arbeitsblätter für ihre Tochter ausgedruckt. Andere Eltern hätten Briefe erhalten, in denen die Lehrer schrieben, dass die Aufgaben Pflicht seien und auch überprüft würden. Es sei unklar, ob die Leistungen nicht zum Beispiel in die mündliche Note oder ins Arbeits- und Sozialverhalten miteinbezogen würden.

Von Saskia Döhner und Nadine Wolter