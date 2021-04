Hannover

Mit Abstand, Handdesinfektion und freiwilligem Test: In Hannover haben am Montagmorgen die Abiturprüfungen mit Klausuren im Fach Geschichte begonnen. Im Vorfeld hatte es für Aufregung gesorgt, dass das Kultusministerium es den Abiturientinnen und Abiturienten erst Freitag kurzfristig freigestellt hat, ob sie vor den Abi-Klausuren einen Corona-Selbsttest machen.

Doch viele Schülerinnen und Schüler scheinen vom Nutzen der Selbsttests überzeugt. An der Bismarckschule kamen alle 50 Jugendlichen getestet zur Prüfung und brachten auch einen Nachweis darüber mit. „In unserem Jahrgang sind wir uns alle einig, dass wir uns testen. Wir sehen das als Chance“, erklärt Hanna Rütten, Abiturientin an der Bismarckschule.

Schüler wollen Prüfungen nicht verpassen

„In meinem Jahrgang testen wir uns alle freiwillig“: Hanna Rütten, Abiturientin an der Bismarckschule. Quelle: Hanna Rütten

Unter den Abiturientinnen und Abiturienten bestand die Sorge, sich ohne Maske mit Pech in der ersten Klausur anzustecken und dann die weiteren Prüfungen nicht mitmachen zu können. Die 19-jährige Rütten ist „wirklich dankbar“, dass die Abiturienten dieses Schuljahr zumindest im Wechselmodell Präsenzunterricht hatten. „Das hat mir viel Sicherheit gegeben. Wir konnten vieles wiederholen, was zuvor ausgefallen war.“ Hanna Rütten fragt sich allerdings, wie die Schüler im zwölften Jahrgang nächstes Jahr ihr Abitur bewältigen sollen.

„Ich bin sehr glücklich, dass alle so vernünftig sind, einer freiwilligen Selbstverpflichtung nachzukommen“, sagt Heinrich Frommeyer, Leiter der Bismarckschule. Ein Schüler ließ sich noch kurz vor der Prüfung in der Schule testen, er hatte vorher nicht daran gedacht. „Manche vergessen beim Abitur vor Aufregung auch, ihren Stift mitzubringen“, erzählt Frommeyer.

Kein Corona-Pflichttest und keine Maske

Die Lehrer des Gymnasiums hatten sich darauf eingestellt, notfalls einen zusätzlichen Raum mit nicht getesteten Abiturienten zu überwachen. Frommeyer ist froh, dass sich das erübrigt hat. Denn in den Abiturklausuren müssen die Schüler keine Maske tragen, sobald sie an ihrem Platz sitzen: Sie sollen ausreichend Sauerstoff bekommen, damit ihre Konzentration nicht leidet. Die Klausuren in den zentralen Fächern dauern 300 Minuten, also fünf Stunden, in den Kursen auf Grundniveau immerhin noch 220 Minuten, knapp vier Stunden. Viel Zeit für Aerosole, sich im Raum zu verbreiten. „Es ist ungeklärt, wieso Lehrkräfte in dieser Situation ungetestete Schüler beaufsichtigen müssen“, kritisiert Frommeyer.

Der Leiter der Bismarckschule hatte am Wochenende viele E-Mails von besorgten Eltern der insgesamt 94 Abiturienten und von vielen Schülern selbst erhalten. „Sie fanden es äußerst problematisch, eventuell in einem Raum mit ungetesteten Personen das Abitur zu schreiben“, berichtet Frommeyer.

Extra-Raum für Ungetestete?

„Wir fragen nicht nach, ob die Abiturienten einen Selbsttest gemacht haben“: Beate Günther, Leiterin der Schillerschule. Quelle: Rainer Surrey

An vielen Schulen fragten die Lehrkräfte Montag gar nicht erst, ob ihre Abiturienten sich getestet hatten. „Ich hoffe es und gehe davon aus, weil es ja zu ihrer eigenen Sicherheit beiträgt“, sagt Beate Günther, Leiterin der Schillerschule. Doch für eine Abfrage sieht die Rektorin keine Grundlage mehr. Günther plant nicht, ungetestete Abiturienten in einem separaten Raum unterzubringen.

„Ich hätte Sorge vor einem Prozess, denn das könnte als diskriminierend aufgefasst werden.“ Die Prüfungssituation im Abitur führe immer zu Anspannung bei den Schülern, sagt die Schulleiterin. „Sie sind aufgeregter und empfindlicher als sonst. Wir wollen deshalb alles vermeiden, was ihre psychische Balance aus dem Gleichgewicht bringt.“

36 von insgesamt 104 Abiturienten schrieben in der Schillerschule die Geschichtsklausur. Die meisten hatten ihre Masken dabei abgelegt. In der Aula waren die Fenster permanent geöffnet, sodass die Luft zirkulierte. Zum Ausgleich lief die Heizung auf Höchststufe. „Energetisch war das nicht gelungen, aber so war die Temperatur akzeptabel“, berichtet Günther. Schülerinnen hatten sich große Schals mitgebracht, viele trugen Jacken.

IGS-Schüler wollen Maske tragen

An der Integrierten Gesamtschule (IGS) Linden saßen 87 von insgesamt 111 Abiturienten in der Abi-Klausur Geschichte. Wie auch an der Bismarckschule und der Schillerschule ist kein Schüler wegen eines positiven Tests von der Prüfung zurückgetreten. Ob alle Schüler einen Selbsttest gemacht haben, wissen die Lehrer nicht. „Wir haben aber den Eindruck, dass unsere Abiturienten die Situation sehr ernst nehmen“, sagt Oliver Wolfskehl, Leiter der Sekundarstufe II.

„Wir haben uns an die Masken gewöhnt“: Frida Görth macht 2021 ihr Abitur an der IGS Linden. Quelle: Frida Görth

Die Abiturienten der IGS Linden trugen alle freiwillig ihre Masken während der fünfstündigen Klausur. „Wir sind es mittlerweile gewöhnt und es fühlt sich komisch an, die Masken nicht zu tragen“, erklärt Abiturientin Frida Görth. Ob ihre Mitschüler sich getestet haben? Das kann auch Frida nicht einschätzen. „Ich denke schon, dass die meisten das gemacht haben. Wir wollen aufeinander achten.“

Unsicherheit bei Selbsttests

Die 19-Jährige findet es aber richtig, dass die Selbsttests nicht mehr verpflichtend vorgeschrieben sind, zumal das Ergebnis nicht sicher ist. „Bei einem positiven Selbsttest am Tag der Prüfung hätten wir keine Zeit mehr, das Ergebnis durch einen PCR-Test zu überprüfen.“ Es wäre aber ungerecht, eine Abiturklausur wegen eines falsch positiven Tests nicht schreiben zu dürfen. „Viele Schüler haben Angst vor einem positiven Testergebnis. Sie wollen die Prüfungen hinter sich bringen und nicht nachschreiben müssen.“

Abitur mit besonderen Anforderungen: An der Schillerschule weist ein Schild auf die vorgeschriebene Handdesinfektion hin. Quelle: Katrin Kutter

Die Schülerin hat den Test deshalb einen Tag früher gemacht und danach nur noch ihre Familie gesehen. Das hätte bei Bedarf eine Nachkontrolle möglich gemacht. „Diese ganze Situation erhöht den Druck durch das Abitur noch einmal stark. Wir haben Angst, uns anzustecken und Angst, Klausuren nicht mehr schreiben zu können.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dennoch macht auch Frida Görth sich viele Gedanken um den nachfolgenden Abi-Jahrgang, die Schüler im zwölften Jahrgang, die seit Mitte Dezember keinen Unterricht mehr in der Schule hatten. „Ich will mir nicht vorstellen, wie sie sich fühlen. Sie stehen ständig unter Druck, Sachen allein zu verstehen. Das schafft nicht jeder.“

Von Bärbel Hilbig