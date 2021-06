Hannover

Ob im Restaurant, im Theater oder im Einzelhandel – überall sind nach den deutlichen Lockerungen der Corona-Verordnung ab dem 4. Juni wieder Besuche ohne Tests möglich. Das macht sich in den Testzentren deutlich bemerkbar. Die Einrichtungen, die in Hannover im Auftrag der Region meist von privaten Anbietern betrieben werden, verzeichnen einen drastischen Einbruch. „Der Rückgang liegt bei rund 80 Prozent“, sagt Lutz Niereisel.

Unter dem Label „Hannover schützt“ bietet der Marketingfachmann mit seinem Team am Schillerdenkmal und am Platz der Weltausstellung in der City sowie beim Turnklubb TKH in der Südstadt Schnelltests an. Die Zahl der bisher 30 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen habe auf ein Drittel reduziert werden müssen, berichtet Niereisel. Bis zum 3. Juli läuft die Genehmigung für die Standorte in der Innenstadt. Ob und wie es danach mit den Corona-Tests weitergeht, ist ungewiss.

Statt 2000 nur noch 400 Tests täglich

„Bisher hatten wir durchschnittlich 2000 Tests am Tag – nun sind es noch 400“, berichtet Niereisel. Er betont, dass dies natürlich eine erfreuliche Entwicklung sei, weil die Infektionszahlen und die Inzidenzwerte entsprechend gesunken sind.

Gleichwohl stünden die Betreiber der Zentren vor einer schwierigen Entscheidung: Sollen sie ihren Betrieb nun Schritt für Schritt komplett herunterfahren? Oder sollen sie Infrastruktur und Personal weiter vorhalten, falls die Zahlen nach einer gewissen Zeit doch wieder steigen? „Das ist eine politische Entscheidung“, meint der Geschäftsmann, der das Testkonzept mit Unterstützung der Cityhändler und regionalen Partner aufgebaut hat.

Zukunft ist ungewiss

Auch die überregional tätigen Anbieter bekommen den Rückgang der Tests zu spüren. „Die Zahlen sind um 70 Prozent gesunken“, erklärt Julian Mirabadi, Gesellschafter des Unternehmens Corona 15, das bisher sieben Testzentren in Hannover sowie je eines in Garbsen und Langenhagen betrieben hat. Die Zentren am Georgsplatz und an der Grupenstraße haben den Betrieb bereits bis auf Weiteres eingestellt – sie waren in Filialen der Gastrokette Extrablatt untergebracht, die nun wieder geöffnet haben.

„Wir haben flexible Mietverträge vereinbart“, sagt Mirabadi, dessen Testzentrum auf dem MTV-Gelände in Herrenhausen im November 2020 als eines der ersten in der Region eröffnet hatte. Die Zukunft sei ungewiss, vor allem auch für das Personal. Entlassen habe man noch keinen, aber Schichten wurden gekürzt. „Letztlich wussten wir alle, dass dies eine Aufgabe auf Zeit sein würde.“ Allerdings sei die aktuelle Entwicklung sehr schnell gegangen.

Kündigungen sind fristlos möglich

Die Regionsverwaltung bestätigt den Trend: Während in der letzten Maiwoche 261.455 Schnelltests in Stadt und Umland registriert wurden, waren es in der ersten Juniwoche nur noch 149.602. Aktuell seien 239 Teststellen in Betrieb, die von der Region beauftragt wurden, erklärt Sprecher Christoph Borschel. Zwei von ihnen hätten ihre Verträge zu Ende Juli gekündigt, drei weitere wollten vorerst mit dem Betrieb pausieren. Eine Kündigung sei von beiden Seiten fristlos möglich.

Wie sich die Lage weiter entwickeln wird, darüber wagt Borschel keine Prognose. Er gibt aber zu bedenken, dass auch mit dem weitreichenden Wegfall der Testpflicht freiwillige Tests durchaus sinnvoll sein könnten, etwa bei privaten Feiern. Neben Privatunternehmen bieten auch Apotheken und Arztpraxen Schnelltests an.

Jan Ziehme, der am Volgersweg in der Oststadt seit April ein Testzentrum mit 35 Beschäftigten betreibt, spricht sogar von einem Rückgang der Testungen von bis zu 90 Prozent. Eigentlich wollte er mit einem Partner in den Räumen ein Restaurant eröffnen und war froh, im Lockdown eine alternative Geschäftsidee entwickelt zu haben. Nun weiß er nicht, wie lange diese noch trägt. „Bis Ende Juni wollen wir noch offen bleiben“, meint er.

Das Drive-in-Testzentrum am Zoo hat von dem Einbruch der Tests noch vergleichsweise wenig zu spüren bekommen. Statt 600 Testungen an einem Wochentag seien es nun rund 400, am Wochenende statt 1000 etwa 800, berichtet Sprecherin Lisa May. Weil ein großer Teil des Personals aus dem Zoo-Team stamme, könne man die Schichten flexibel planen. Die Öffnungszeiten am Wochenende wurden bereits eingeschränkt: Am Sonntag hat das Zentrum nur noch von 8 bis 12.45 Uhr geöffnet, an den Wochentagen bleibt es vorerst bei der Schließzeit 18 Uhr.

Medican weiter auf Internetliste

Das Unternehmen Medican, das wegen Betrugsverdacht bei den Schnelltestabrechnungen in die Schlagzeilen geraten ist, tauchte am Dienstag weiterhin auf einer Liste mit Testzentren auf, die die Stadt in Kooperation mit der Region auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Dies solle schnellstmöglich behoben werden, sagte Regionssprecher Borstel auf Anfrage. Das Unternehmen sei in Hannover derzeit nicht mehr aktiv. In Bochum ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Betreiber.

Von Juliane Kaune