Hannover

Die sogenannte Feinstaubplakette für den Innenstadtbereich ist seit zwölf Jahren verpflichtend am Auto anzubringen – wer sie nicht hat, muss mit einer Verwarnung in Höhe von inzwischen 80 Euro rechnen. Ausnahmen gibt es nicht, denn diese Kontrollen nehmen die Mitarbeiter vom städtischen Außendienst offenbar noch immer sehr gründlich vor. So gründlich, dass sie jetzt auch den Wagen eines jungen Ehepaares aus der Ukraine mit einem Knöllchen versahen, das keine Umweltplakette am Auto hatte.

Die junge Familie war mit Sohn Vadim (4) Ende Februar kurz nach Ausbruch des Krieges mit dem Auto aus ihrer Heimatstadt Odessa geflohen und nach fünf Tagen Fahrt über Laatzen zunächst bei Verwandten, dann bei freiwilligen Helfern untergekommen. Die wohnen innerhalb der Umweltzone in Hannover, den Wagen stellte die Familie vor deren Wohnung ab – am 15. März fanden sie dann den Strafzettel an der Windschutzscheibe ihres Wagens mit ukrainischem Kennzeichen.

„Für sieben Euro sollten wir eine Umweltplakette kaufen“

„Uns wurde geraten, das Auto nicht in der Nähe der Wohnung zu lassen, da man dort nur stundenweise parken darf“, berichtet Victoria (28), die junge Mutter. So habe ihr Mann Arthur regelmäßig überprüft, ob alles in Ordnung sei. „Am 15. März um 13.30 Uhr ging er dann wieder zum Auto und traf auf die Kontrolleurin der Stadt, die bereits ein Bußgeld dafür verhängt hat, dass wir keine Umweltplakette an der Windschutzscheibe des Autos hatten“, so die junge Mutter weiter.

Verwaltungsakt: Die Stadt hat gegen das Ehepaar 80 Euro verhängt, weil ihr Auto aus der Ukraine keine Umweltplakette hatte. Inzwischen hat das Ordnungsamt das Verfahren aber eingestellt. Quelle: privat

„Mein Mann versuchte zu erklären, dass wir vor Kurzem aus der Ukraine hierher gekommen sind und noch nicht alle Regeln kennen und noch nicht einmal Zeit hatten, uns anzumelden“, schreibt sie auf Ukrainisch. Auch das Auto habe die Familie noch nicht anmelden können. „Die Kontrolleurin sagte, dass sie das Bußgeld nicht stornieren könne, und erklärte uns, wo wir für 7 Euro diese Plakette kaufen können.“ Der Wagen steht inzwischen in Laatzen bei den Verwandten – dort gibt es immerhin keine Umweltzone. Die Familie aber lebt nach wie vor in Hannover bei den Helfern.

Bei der Stadtverwaltung hieß es am Donnerstag, dass man das Ausstellen des Knöllchens „in dieser ganz besonderen Ausnahmesituation“ bedauere. „Selbstverständlich wird daher dieses Knöllchen zurückgenommen und auch in allen vergleichbaren Fällen wird es von der Landeshauptstadt keinerlei Buß- oder Verwarngelder geben“, sagte Stadtsprecher Dennis Dix. Sollte – wie in diesem Fall – eine Anzeige geschrieben worden sein, werde das Verfahren sofort nach Eingang im System eingestellt. „Geht eine Zahlung ein, wird die Landeshauptstadt Hannover diese selbstverständlich erstatten.“ Bezahlt hat die Familie noch nicht.

„Gut, dass unser Kind an einem sicheren Ort ist“

Der Stadtsprecher bat um Nachsicht. „Der Verkehrsaußendienst der Stadt nimmt im Jahr rund 250.000 Anzeigen auf. Ein Vorfall wie der jetzt aufgefallene kann daher nicht komplett ausgeschlossen werden.“ Die Mitarbeiter seien aber nochmals sensibilisiert worden „und werden bis auf Weiteres bei Plakettenverstößen ukrainischer Autos zunächst lediglich einen Hinweis geben“.

Bild aus glücklichen Tagen: Victoria und Arthur stammen aus Odessa und sind Ende Februar vor dem Krieg mit ihrem Auto geflohen. Aktuell leben sie mit ihrem vier Jahre alten Sohn bei Helfern in Hannover, die Verwandten wohnen in Laatzen. Quelle: privat

Für die junge Familie aus Odessa ist der Knöllchen-Fall damit erledigt, der Krieg in ihrer Heimat ist es selbstverständlich nicht. Zukunftspläne, so Victoria, seien für sie und ihre Familie eine sehr schwierige Frage. „Wir hoffen sehr, dass der Krieg bald endet. Unsere Armee und unsere Freiwilligen tun dafür alles Mögliche und auch Unmögliche.“ Bis zum Ende des Krieges will die Familie in Hannover bleiben, „wenn alles gut geht“. Jeden Tag seien sie und ihr Mann mit den Eltern in Kontakt. „Wir unterstützen uns gegenseitig. Und es ist gut, dass es uns gelungen ist, unser Kind an einen sicheren Ort zu bringen.“

Von Andreas Voigt