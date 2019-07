Hannover

Die Konkurrenz war beachtlich: Auf die elf zu vergebenden Plätze als Exzellenzuniversität in Deutschland hatten sich 19 Hochschulen oder Hochschulverbünde beworben. Hannovers Leibniz-Uni und die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) waren in diesem bundesweit wichtigsten Wissenschaftswettbewerb gemeinsam angetreten – und sind nach HAZ-Informationen leer ausgegangen. Die Entscheidung der Exzellenz-Kommission soll am Freitag verkündet werden.

Die beiden Hochschulen arbeiten bereits eng in der Gesundheitsforschung zusammen. So entwickeln Ingenieure, Chemiker und Mediziner im gemeinsamen Forschungszentrum Nife neue Implantate und Biomedizinprodukte. Die interdisziplinäre Verzahnung in diesen Themenfeldern wollen die Hochschulen vertiefen.

Verpasste Förderung von 15 bis 28 Millionen Euro jährlich

Offenbar war es bei der Auswahl am Ende ein Nachteil, dass Hannover sich nur im Verbund der beiden Hochschulen überhaupt bewerben konnte. Es habe nicht am engagierten Auftritt der Hochschulen gelegen. Vielmehr müsse man die Bewertungskriterien hinterfragen, hieß am Donnerstagabend aus Wissenschaftskreisen in Hannover.

Bund und Länder wollen mit dem Exzellenzwettbewerb Spitzenforschung in Deutschland vorantreiben. Eine sogenannte Exzellenzuniversität erhält dauerhafte Extraförderung. Dafür muss sie internationale Spitzenforschung leisten und ihren Nachwuchs besonders fördern. Insgesamt rund 148 Millionen Euro pro Jahr gehen ab 1. November an die Exzellenz-Unis. Unter den 17 Einzelbewerbern finden sich forschungsstarke Hochschulen mit großem Renommee wie Tübingen, Heidelberg, Aachen und München. Die Berliner Unis waren wie Hannover gemeinsam angetreten. Hochschulen, die im Verbund antreten, können mit 15 bis 28 Millionen Euro rechnen.

Exzellenz-Unis: Hannoversche Studenten warnen vor Spaltung Während Hochschulen und das Land gespannt auf die Vergabe der millionenschweren Titel der „ Exzellenzuniversitäten“ am Freitag um 16 Uhr warten, haben Studenten den Wettbewerb kritisiert. „Einige Universitäten freuen sich über die zusätzlichen Mittel und den Titel, viele werden leer ausgehen“, warnten die Studentenvertretungen. Einen entsprechenden Brief unterzeichneten auch Studenten der Leibniz-Uni in Hannover sowie der Hochschulen in Braunschweig, Hamburg, Berlin, Dresden und Kielaus Freiburg, Heidelberg, Tübingen, Freiburg, Tübingen und Heidelberg –also auch von Städten, deren Hochschulen allesamt noch im Rennen um die renommierte Auszeichnung sind. „Es ist Zeit, diesem sinnlosen Wettbewerb für die Zukunft ein Ende zu setzen. Wir fordern ein Ende der Exzellenzstrategie“, sagte zudem Clemens Ernst von der Verfassten Studierendenschaft der Uni Freiburg. „Geld muss in den Erhalt der Bildungslandschaft und Vielfalt investiert werden“, fordert Marc Baltrun von der Studierendenvertretung der Universität Heidelberg in der Stellungnahme. Es müsse für eine ausreichende Grundfinanzierung gesorgt werden. Baltrun warnte vor einer Spaltung. „Eine ausreichende Grundfinanzierung würde zu einer emanzipatorischen Wissenschaft beitragen, die allen zu Gute kommt.“ Ausgewählte „ Exzellenzuniversitäten“ erhalten über mindestens sieben Jahre eine millionenschwere Förderung des Staates. Der Titel wird bundesweit elf Mal vergeben. Der Südwesten ist noch mit sechs Universitäten im Rennen. Deutschlandweit konkurrieren 19 Konzepte von 22 Universitäten miteinander. Mit dem Wettbewerb sollen die Universitäten im Spitzenbereich international sichtbarer werden.

Keine Exzellenz-Uni – aber Exzellenz-Cluster

Voraussetzung für die Bewerbung sind deutliche Erfolge in der ersten Runde des Exzellenzwettbewerbs. Und da hatte Hannover Erfolge vorzuweisen. Im September 2018 ging es darum, welche großen Forschungsverbünde eine Förderung als Exzellenzcluster bekommen. Insgesamt vier Gruppen an Leibniz-Uni und MHH erhalten seit Januar für sieben Jahre beträchtliche Millionenbeträge für ihre Forschungsthemen. Infektionsforscher und Hörmediziner, Quantenphysiker und Laserspezialisten konnten mit ihren Projekten überzeugen.

Nicht exzellent genug: Die Leibniz-Uni kann nicht auf zusätzliche Fördermillionen hoffen. Quelle: Hauke Christian Dittrich/dpa

In der Gruppe Quantum Frontiers der Leibniz-Uni geht es um eine wesentlich genauere Vermessung von Zeit und Raum, bei Phoenix-D um Präzisionsoptik für den Alltag. Die MHH setzte sich mit dem Cluster Hearing4all zur angewandten Hörforschung durch, in dem auch die Uni Oldenburg mitarbeitet. Zudem wählten die Gutachter den Cluster Resist zur Infektionsforschung aus.

Forscher und Politiker entscheiden

Alle Beteiligten legen großen Wert darauf, dass die besten Kandidaten ausgewählt werden sollen – gemessen an wissenschaftlicher Leistungsfähigkeit und Konzeption. In der Kommission, die am Freitag in Bonn ihre Entscheidung mitteilt, sitzen allerdings Wissenschaft und Politik: neben 39 Forschungsexperten auch Vertreter des Bundes und der Länder.

Die 39 Wissenschaftsexperten in der Kommission bereiten die Entscheidung vor. Die Sieger brauchen dann eine doppelte Mehrheit: Von den 39 Experten müssen mindestens die Hälfte zustimmen. Auf der politischen Seite ist es noch mal etwas komplizierter: Bei den Siegern müssen der Bund und mindestens neun der 16 Bundesländer zustimmen.

Nächste Chance im Jahr 2026

Wer am Freitag gekürt wird, muss sich künftig nicht neu bewerben. Er wird aber nach sieben Jahren evaluiert – und könnte dann theoretisch seinen Status verlieren. Das soll aber die Ausnahme und nicht der Regelfall sein. Hochschulen, die jetzt leer ausgehen, erhalten 2026 die nächste Chance. Dann soll es es eine nächste Auswahlrunde geben, in der vier zusätzliche Bewerber den Exzellenz-Status erhalten können.

