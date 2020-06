Kellerbrände in Linden-Süd: Polizei bittet noch einmal um Hinweise

Hannover

Auch zwei Tage nach weiteren Kellerbränden in Linden-Süd gibt es bei der Polizei immer noch keine Tatverdächtigen oder brauchbare Aussagen von Zeugen. Nach dem inzwischen bereits fünften Kellerbrand innerhalb von wenigen Wochen laufen die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung in mehreren Fällen zwar weiterhin auf Hochtouren. „Bislang haben wir aber immer noch keine konkreten Täterhinweise oder Fahndungsansätze. Wir hoffen weiterhin auf Hinweise aus der Bevölkerung“, sagt Polizeisprecherin Natalia Shapovalova. Weil bei einem Feuer meist wichtige Spuren durch die Hitze zerstört würden, seien die Ermittler dringend auf Beobachtungen aus der Bevölkerung angewiesen.

Kellerbrände erinnern an Mutproben von Jugendlichen vor neun Jahren

Trotzdem versichert die Polizei: „Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen“, sagt Shapovalova. Berücksichtigt wurden demnach bei den bisherigen Untersuchungen auch Informationen über eine ähnliche Brandserie in dem Stadtteil vor neun Jahren. Eine Gruppe von rund 15 Jugendlichen im Alter von 13 bis 16 Jahren hatte 2011 in Linden insgesamt 15 Kellerbrände gelegt. In den Befragungen räumten die 13- bis 16-Jährigen später teilweise ein, in unterschiedlicher Zusammensetzung an den Brandstiftungen beteiligt gewesen zu sein. Die Taten sollten demnach als „ Mutprobe“ für Neue in der Gruppe dienen. Die Kinder und Jugendlichen wurden später von städtischen Sozialarbeitern betreut. Für eine erneute Brandserie mit ähnlichem Hintergrund gebe es aber bislang keine Hinweise, teilt die Polizei mit.

