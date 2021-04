Kellerbrand in Hannover-Badenstedt – war es wieder Brandstiftung?

Hannover

Bei einem Feuer am Donnerstagabend im hannoverschen Stadtteil Badenstedt haben drei Menschen leichte Verletzungen davon getragen. Die Ursache für das Feuer steht bislang noch nicht fest. Doch die Menschen im Stadtteil treibt eine Frage um: War wieder der Feuerteufel am Werk?

13 Brände in sechs Monaten

Seit einem halben Jahr legt ein Brandstifter immer wieder Feuer in dem Stadtteil. Bislang sollen 13 Taten auf sein Konto gehen. Ende Februar hatte die Polizei auf diesen Umstand aufmerksam gemacht. Bis heute ist der Täter nicht gefasst. Bei dem Brand am Donnerstag ist die Feuerwehr gegen 21 Uhr von Zeugen alarmiert worden. Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Soltekamp quoll dichter Rauch.

Die Einsatzleitstelle schickte vorsorglich zwei Löschzüge zu dem Gebäude. Beim Eintreffen der Helfer stellte sich heraus, dass die Bewohner ihre Wohnungen bereits verlassen hatten. Drei Menschen hatten dabei eine leichte Rauchvergiftungen erlitten. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und in Krankenhäuser gebracht.

Serie begann im September 2020

Die Feuerwehr konnte den Brandherd im Keller schnell ausfindig machen und löschen. Keller und Treppenhaus waren allerdings stark verraucht. Die Feuerwehr musste das gesamte Mehrfamilienhaus zunächst vollständig belüften, bevor die Bewohner wieder in ihre Räume zurückkehren konnten. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizei übernommen. Nach Angaben der Polizei begann die Serie von Brandstiftungen im September 2020. Die schlimmsten Folgen hatte eine Brandstiftung am Katrin-Sello-Weg Anfang Februar, als die Holzfassade eines Kindergartens in Flammen aufging. Der Schaden liegt bei rund 50.000 Euro.

Von Tobias Morchner