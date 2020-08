Hannover

Schon wieder ein Kellerbrand in Linden-Süd: Die Feuerwehr ist am Mittwochnachmittag gegen 15.20 Uhr zu einem Feuer in einem Gebäude an der Ritter-Brüning-Straße ausgerückt. Wie ein Sprecher mitteilt, sollen in dem Haus nahe des Allerweges auch noch Menschen in einer Wohnung festsitzen. Wegen des Feuerwehreinsatzes fahren laut Üstra die Busse der Linie 200 zurzeit nicht die Haltestellen Charlottenstraße, Allerweg und Stadionbrücke an.

Anzeige

Lesen Sie auch: Brandstiftungen: Wer ist der Feuerteufel von Hannover-Linden?

Weitere HAZ+ Artikel

Die Polizei Hannover sucht bereits seit Juni nach einem Serienbrandstifter, der für mindestens drei Kellerbrände in den Stadtteilen Linden-Süd und Linden-Mitte verantwortlich sein soll.

Mehr in Kürze

Von Ingo Rodriguez