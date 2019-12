Hannover

„To be over the hump“ heißt im Englischen so viel wie „über den Berg sein“ – also das Schlimmste hinter sich haben. Die Kelly Family nannte 1994 ihr achtes Album genau so: „Over the Hump“.

Damals hatten die neun singenden Geschwister in der Tat schon einiges hinter sich, vor allem den Tod der Mutter, die starb, als der Jüngste – Angelo – noch kein Jahr alt war. Die Familie wohnte in einem Bus, später auf einem Hausboot, und lebte von der Straßenmusik, die sie auch in Hannovers Fußgängerzonen spielten. Die ersten Alben verkauften die Kellys noch selbst bei ihren Auftritten – und dann kam „Over the Hump“, das unter anderem den Mega-Ohrwurm „An Angel“ enthielt.

Der Albentitel sollte Programm sein, denn diese Platte katapultierte die eben noch als Hippies verlachte Großfamilie quasi über Nacht in den Superstarhimmel. 112 Wochen lang hielt sie sich in den Charts, davon 53 Wochen in den Top Ten und zehn Wochen auf Platz eins. Mit zweieinhalb Millionen verkauften Exemplaren gehört sie bis heute zu den meistverkauften Musikalben in Deutschland.

Die Halle bebt zum Jubiläum

25 Jahre ist das jetzt her. Es war stiller geworden um die Geschwister, abgesehen von Maite und Paddy, die auch solistisch richtig durchgestartet sind. Vor zwei Jahren folgte dann das Comeback mit Kathy, John, Patricia, Jimmy, Joey, Angelo – und Paul, der damals in den Neunzigern nicht dabei war.

Zur Galerie War’s so wie vor 25 Jahren? Auf ihrer „Over the Hump“-Jubiläumstournee sind die Kelly-Geschwister in der Tui-Arena gefeiert worden. Zu den Zeiten ihres größten Erfolgs haben sie in Hannover sogar das 96-Stadion am Maschsee gefüllt. Freilich: Vor noch längerer Zeit reichte ihnen das Pflaster auf dem Kröpcke als Bühne für ihre Straßenmusik.

Dieses Siebenergespann ist nun auf großer Jubiläumstour und brachte gestern Abend die Tui-Arena in Hannover zum Beben – wobei die leider schwer erkältete Patricia nur für ihren Superhit „First Time“ auf die Bühne kam, eingemummelt in Mantel und Schal, und sich ansonsten erst einmal auskurieren muss.

Bei dieser Tour ist das legendäre Album „Over the Hump“ zum ersten Mal in voller Länge live zu erleben. Die Kellys spielen die Songs in der Originalreihenfolge – ein Schmankerl für die Fans, die die Platte so oft gehört haben und nun begeistert mitsingen. Der Auftakt gerät mit „Why Why Why“ herrlich wild, denn Joey Kelly, damals erst 21, ist längst ein gestandener Mann und rockt die Bühne unter dem Jubel der Fans. Aber auch die gefühlvollen Nummern wie „First Time“ sorgen für Stimmung in der Arena. Ein bisschen Kitsch ist auch dabei, klar – bei „Roses of Red“ regnet es tatsächlich rote Rosenblätter, bei „ Santa Maria“ sprüht ein Feuerwerk am vorderen Bühnenrand.

Ein 10 000-stimmiger Chor

Als Angelo, das Kelly-Nesthäkchen, das mittlerweile auch auf die 40 zugeht, schließlich „An Angel“ anstimmt, legen die Fans noch eine Schippe drauf. Sein glockenheller Sopran ist längst zu einem sexy Bariton geworden, aber auch damit weiß Angelo sein Publikum zu berühren. Für die Sopranlage ist nun seine große Schwester Kathy zuständig, und als beim zweiten Durchlauf des Refrains schließlich alle Geschwister zusammen singen, werden sie von einem gut zehntausendstimmigen, glücklichen Chor begleitet.

Auch im zweiten Teil des Konzertabends herrscht akute Ohrwurmgefahr, denn nun erklingen die größten Hits jenseits von „Over the Hump“ – rockiger, rauchiger, lebenserfahrener als damals, aber es sind unverkennbar die Kellys. So, wie ihre Fans sie lieben: die nachgeborenen ebenso wie die, die sie damals, vor 1994, am Kröpcke noch unplugged und für lau gehört haben.

Von Juliane Moghimi