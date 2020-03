„Keyless-Go“: So schützen Sie Ihr Fahrzeug vor Autoknackern

Hannover

Drei Männer müssen sich in Hannover wegen schweren Bandendiebstahls verantworten: Hochwertige Wagen, zumeist Audis der Oberklasse, wurden nach Polen geschafft und dort komplett oder in Einzelteilen weiterverkauft. Dabei wendeten die Täter immer den selben Hightech-Trick an: Mit einem Funkwellen-Scanner ausgestattet durchkämmten sie nachts Dörfer und Neubausiedlungen. Solch ein mehrere Tausend Euro teurer Apparat schlägt an, wenn er das Signal eines Keyless-Go-Schlüssels auffängt; diese Art von Schlüsseln funkt permanent vor sich hin, damit der Autobesitzer sein Fahrzeug im Bedarfsfall mit einem Handgriff öffnen kann. Hatten die Autoknacker bei ihren Schleichfahrten ein solches Signal geortet, positionierten sie sich in der Nähe des entsprechenden Hauses und leiteten den Code des darin deponierten Schlüssels per Reichweitenverlängerer an das in der Umgebung geparkte Auto weiter – das sich dann problemlos öffnen und starten ließ.

Polizei, Versicherungen und Automobilklubs haben für Autobesitzer eine Reihe von Tipps parat, wie sie ihr Fahrzeug vor dem Abfangen der Schlüssel-Funksignale schützen und einen spurenfreien Diebstahl des Wagens verhindern können:

Den Keyless-Go-Schlüssel bei Nichtbenutzung abschirmen, sei es durch ein mehrfaches Umwickeln mit Alufolie, sei es durch ein Deponieren in speziell verkleideten Etuis oder Schlüsselboxen.

Das Fahrzeug – wenn möglich – in einer verschlossenen Garage parken, den Autoschlüssel weit entfernt von Haustür und straßenseitigen Fenstern ablegen.

– wenn möglich – in einer verschlossenen Garage parken, den Autoschlüssel weit entfernt von Haustür und straßenseitigen Fenstern ablegen. Das Auto mit einer mechanischen Sicherung wie einer Lenkradkralle zusätzlich sichern.

mit einer mechanischen Sicherung wie einer Lenkradkralle zusätzlich sichern. Eine Alarmanlage einbauen lassen – beim Neuwagenkauf oder nachträglich.

Und das tun die Autohersteller:

Bei einigen neueren Fahrzeugmodellen lässt sich die Keyless-Go-Technik per Knopfdruck am batteriebetriebenen Schlüssel oder im Infotainment-Menü ausschalten.

Ein britischer Autokonzern hat die schlüssellose Technologie weiterentwickelt: Ist das Signal zwischen Sender und Empfänger zu lange unterwegs (also etwa beim Einsatz von Reichweitenverlängerungs-Geräten), bleibt das Fahrzeug verschlossen.

verschlossen. Neu auf dem Markt ist ein System, das das permanente Funken des Schlüssels im Ruhezustand unterbindet und die codierten Signale nur dann an das Auto weiterleitet, wenn man sich – den Schlüssel in der Hand – bewegt.

Von Michael Zgoll