Autozulassung in Hannover - „Wir haben 50 Prozent unserer Kunden verloren“: Kritik an langen Wartezeiten in Hannovers Kfz-Behörde

Der Bearbeitungsstau in Hannovers Kfz-Zulassungsstelle macht sich auch bei Zulassungsdiensten bemerkbar. Die Firma Sievers berichtet, dass sie wegen der langen Wartezeiten für Auto-Anmeldungen die Hälfte ihrer Kunden verloren habe.