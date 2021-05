Hannover

In den vergangenen Tagen musste die Kfz-Zulassungsstelle vorübergehend schließen, weil mehrere Corona-Fälle in der Behörde aufgetreten sind. Jetzt läuft der Betrieb wieder, weil Mitarbeiter der Regionsverwaltung aushelfen. Termine, die für Kunden wegen der Schließung ausgefallen sind, holt die Behörde nach. „Wir machen den Kundinnen und Kunden Ersatzangebote“, sagt Stadtsprecher Udo Möller. Wer einen neuen Termin vereinbaren möchte, muss sich gedulden. Die frühesten Termine für An- und Abmeldungen von Autos sind erst Ende Juni frei.

Vier Gruppen kümmern sich um Kfz-Anträge

Um zu verhindern, dass sich erneut Mitarbeiter anstecken und ihre Kollegen in Quarantäne geschickt werden, organisiert die Stadt die Behörde um. Nach Informationen der HAZ wird die Belegschaft in vier separate Gruppen aufgeteilt. Zwei Gruppen kümmern sich um private Kunden, die anderen um gewerbliche.

Tägliche Corona-Tests

Die CDU hat kürzlich im Organisations- und Personalausschuss gefordert, dass sich alle Mitarbeiter im Bürgerservice täglich einem Antigen-Schnelltest unterziehen. Tatsächlich führt die Stadt bereits tägliche Tests bei ihren Mitarbeitern durch.

Von Andreas Schinkel