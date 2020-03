Hannover

„Platz da für die nächste Generation!“ lautet das Motto der Fahrraddemonstration Kidical Mass, die am Sonntag, 22. März, ab 15 Uhr vom Opernplatz zum Georgengarten führt. Sie ist Teil eines bundesweiten Aktionsprogramms und die erste Radlerdemo in Hannover, die sich vor allem an Kinder und ihre Familien wendet.

Idee stammt aus den USA

Die Idee zu der Veranstaltung stammt ursprünglich aus den USA. Jetzt hat der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC) sie aufgegriffen und Veranstaltungen in insgesamt 60 Städten anberaumt. In Hannover ist allerdings nicht der Fahrrad-Club der Protagonist, sondern es sind das Netzwerk Hannovair-Connection für saubere Luft sowie die Gruppierung Parents for Future.

„Wir wollen, dass Bürgermeister und Verkehrspolitiker aufwachen und die Bedürfnisse der nächsten Generation im Verkehr endlich ernst nehmen“, sagt Rebecca Peters, stellvertretende Bundesvorsitzende des ADFC. Sie verweist auf den Fahrradklimatest aus dem vergangenen Jahr. Dabei hatten drei Viertel von 170.000 Befragten gesagt, sie hätten ein ungutes Gefühl, wenn ihr Nachwuchs allein mit dem Fahrrad unterwegs ist. Ohnehin sinke die Zahl der Kinder, die sicher radeln können.

Sichere Radwege für Kinder gefordert

Der Begriff Kidical Mass lehnt sich an Critical Mass an – ein Motto, unter dem in Deutschland seit Langem regelmäßig Fahrraddemonstrationen abgehalten werden. Kidical Mass fordert durchgängige Qualitätsradwegnetze mit integrierten Schulradwegnetzen und Tempo 30 innerorts. „Generell geht es um eine lebenswerte Stadt. Wenn die Radinfrastruktur sicher für Kinder ist, dann ermöglicht sie auch angstfreies Fahrradfahren für Menschen jeden Alters“, erklärt die Bewegung.

Die Strecke in Hannover ist etwa fünf Kilometer lang. Wie viele sich zu der angemeldeten und von der Polizei begleiteten Tour aufmachen werden, kann Arne Käthner von Hannovair-Connection nur schwer abschätzen. „Wir werden noch verstärkt werben, aber das Wetter spielt auch eine Rolle“, sagt er. In jedem Fall können die Radler den Tag mit einem Picknick ausklingen lassen. Eine Altersbegrenzung besteht nicht. „Wenn kleinere Kinder unterwegs nicht mehr können, bringen wir sie mit Lastenrädern zum Ziel“, verspricht Käthner.

