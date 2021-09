Hannover

Unter dem Motto „Platz da für die nächste Generation“ startet am Sonntag die zweite Kidical-Mass-Fahrraddemo in Hannover. Die Akteure – darunter der ADFC und das Bündnis HannovAir – rechnen mit einer dreistelligen Teilnehmerzahl. Die etwa sechs Kilometer lange Route führt durch die City. Mit der Tour wollen die Demonstrantinnen und Demonstranten das Augenmerk auf das Schaffen von kindgerechten Radwegen aufmerksam machen.

„Wir wollen eine Fahrradinfrastruktur, die es allen Kindern und Jugendlichen ermöglicht, sich sicher und selbstständig mit dem Rad zu bewegen“, sagt Johanna Gefäller von Parents For Future. Hannover müsse eine zukunftsfähige, kinderfreundliche und lebenswerte Stadt werden, „in der Menschen jeden Alters auch ohne Auto mobil sein können“.

HannovAir: „Grundsätzliches Umdenken“

Die Tour startet um 15 Uhr am Georgsplatz und endet am Milchhäuschen im Georgengarten. Neben einer kindgerechten Radinfrastruktur fordern die Veranstalter verkehrsberuhigte Bereiche vor Schulen und Kitas sowie Tempo 30 innerorts. „Es braucht ein grundsätzliches Umdenken in der Verkehrsplanung“, sagt Arne Weißmann von HannovAir auch mit Blick auf die Bundestagswahl genau eine Woche später.

Die erste Kidical-Mass-Demo Hannovers fand im September 2020 statt. Damals protestierten rund 300 Eltern und deren Kinder in der City für mehr Sicherheit auf den Radrouten der Landeshauptstadt.

Von Peer Hellerling