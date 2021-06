Kulturtreffs, Freizeitheime und Stadtteilzentren sind wichtige Taktgeber des sozialen Miteinanders in den Stadtteilen, aber auch sie konnten in den vergangenen Monaten keine Angebote machen. Jetzt kehren sie wieder langsam in den Regelbetrieb zurück. Ein Überblick für den Westen von Hannover.