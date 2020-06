Hannover

Erneut gibt es einen Corona-Fall an einer Schule in Hannover. An der Grundschule Kronsberg ist ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat die Schulleitung den Eltern der Schüler per E-Mail mitgeteilt. Das betroffene Kind befindet sich in Quarantäne, teilte die Schulleitung mit.

Außerdem hat das Gesundheitsamt weitere 9 Kinder in häusliche Quarantäne geschickt, berichtet Schulleiter Frank Riemann mit. Diese Kinder waren in der gleichen Lerngruppe wie das mit dem Coronavirus infizierte Kind. Das Gesundheitsamt hatte insgesamt rund 20 Kinder, die näheren Kontakt mit dem betroffenen Kind gehabt haben könnten, testen lassen. Das Ergebnis dieser Tests ist in der Schule nicht bekannt, berichtet Schulleiter Frank Riemann. Die Tests bei den zehn der 13 Lehrer der Schule, die Kontakt zu dem Kind hatten, seien alle negativ ausgefallen. Dennoch gebe es Verunsicherung im Kollegium.

Eltern sollen auf Erkältungssymptome achten

Die Grundschule Kronsberg besuchen 134 Kinder. Sie ist im gleichen Gebäude untergebracht, wie die Außenstelle der IGS Kronsberg. Um den Kontakt mit den anderen Schülern der IGS möglichst gering zu halten, gibt es für die Grundschüler jetzt einen eigenen Eingang mit der Möglichkeit, sich dort die Hände zu waschen.

In der E-Mail werden die Eltern aufgefordert, in den nächsten Tagen verstärkt auf mögliche Erkältungssymptome bei ihren Kindern zu achten. Bis auf die in Quarantäne geschickten Kinder läuft der Unterricht in halben Lerngruppen normal weiter. Wegen der Infektionsgefahr hat die Schulleitung die Klassen halbiert, Unterrichtstage und freie Tage mit Aufgaben für zu Hause wechseln sich ab.

Laut Gesundheitsamt der Region sind in der Region Hannover derzeit 8 Schulkinder mit dem Coronavirus infiziert. Seit Beginn der Pandemie Ende Februar gab es in der Region 18 Infektionen von Schulkindern, (acht davon in der Landeshauptstadt und zehn im Umland). In Kitas gab es insgesamt sieben Infektionen, zwei in der Landeshauptstadt und vier im Umland. Aktuell sind in der Region drei Kita-Kinder mit dem Corona-Virus infiziert.

