Hannover

Der Andrang auf das Kinderimpfen am Zoo in Hannover ist riesig. Erst am Freitagnachmittag hatte das Land die Termine für Kinderimpfungen im Impfportal freigegeben. Und bereits am Sonnabend war das Angebot bis zum 23. Dezember ausgebucht. Allerdings wollen die Region Hannover und die Johanniter dort gleichzeitig Kinder auch ohne Termin impfen.

Zwei Impfstraßen sollen von Mittwoch an im neu eröffneten Impfzentrum am Zoo ausschließlich für die Impfung von Fünf- bis Elfjährigen zur Verfügung stehen. Eltern können im Internet unter www.impfportal-niedersachsen.de Termine für ihre Kinder reservieren. Wann Plätze frei sind kann man ohne besondere Anmeldung auf der Seite impfsuche.de erkennen.

Region will Angebot am Zoo bei Bedarf ausweiten

„Wir wollen auf diese Weise lange Wartezeiten verhindern“, erläutert Regionspräsident Steffeen Krach (SPD). „Unser Ziel wäre aber, dass auch diejenigen, die ohne Termin kommen, nicht weggeschickt werden“, sagt er. Die Region hatte angekündigt, bei Bedarf die Kapazität für die Impfung von Kindern in der Impfstelle am Zoo auszuweiten.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Region Hannover erwartet 20.000 Impfdosen für Kinder

Die Region erwartet zunächst 20.000 der speziellen Impfstoffdosen für Kinder. Davon muss die Region die Hälfte für die Zweitimpfungen zurücklegen, weil die nächste Lieferung erst vier Wochen später eintreffen wird. Dadurch steht zunächst Impfstoff für 10.000 Kinder zur Verfügung.

Regionspräsident Krach fordert vor diesem Hintergrund den Bund auf, sich massiv dafür einzusetzen, dass mehr Impfstoffs geliefert wird. „Andernfalls stehen wir vor derselben Situation wie Anfang des Jahres. Wir haben eine große Nachfrage und nicht genug Impfstoff“, betonte er.

Kleine Impflinge bekommen Freikarten für den Zoo

In den ersten Wochen sollen jedes geimpfte Kind und zwei Begleitpersonen Eintrittskarten für den Zoo erhalten. Die Impfstelle am Zoo ist am Sonnabend und Sonntag von 9 bis 17 Uhr, Montag und Dienstag von 16.30 bis 21 Uhr sowie Mittwoch bis Freitag von 14.30 Uhr bis 21 Uhr geöffnet.

Von Mathias Klein