Ein 38-jähriger Mann soll heimlich Badegäste und Kinder am Dreiecksteich in Hannover gefilmt haben. Eine Gruppe Jugendlicher sprach den Verdächtigen an, daraus entwickelte sich laut Polizei eine Schlägerei. Der Mann fügte einem 17-Jährigen eine Schnittverletzung zu. Die Beamten beschlagnahmten das Handy.