Hannover

Der 58 Jahre alte Stefan D. ist wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in vier Fällen sowie wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen in drei Fällen zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und vier Monaten verurteilt worden. Die Jugendkammer 1 am Landgericht Hannover sprach den Badenstedter schuldig, sich zwischen 2012 und 2020 mehrmals an zwei Schwestern vergangen zu haben. Das jüngere Mädchen war 2012 vier Jahre alt, das ältere damals acht Jahre alt.

Berührungen im Intimbereich

D. hat selbst zwei Kinder, die beiden Schwestern waren ihre Spielkameradinnen. Insofern fiel es lange Zeit nicht auf, dass die Mädchen aus der Nachbarschaft bei ihm daheim übernachteten oder dass er sie zu Wohnwagen-Urlauben an die Ostsee mitnahm. Zu den einfachen sexuellen Übergriffen zählte das Gericht Berührungen vonseiten D.s im Intimbereich der Schwestern, zu den schweren Sexualdelikten gehören laut Strafprozessordnung beischlafähnliche Handlungen, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden sind.

Anzeige

Der 58-Jährige arbeitete früher als Unternehmensberater und Altenpfleger. 2015 war er vom Amtsgericht Hannover bereits einmal wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt worden. Im aktuellen Landgerichts-Prozess hatte sich D. schon frühzeitig auf eine Verständigung eingelassen; im Gegenzug für ein Geständnis sicherte ihm das Gericht eine Haftstrafe im Rahmen von fünf bis fünfeinhalb Jahren zu.

Weitere HAZ+ Artikel

Deal verkürzt das Verfahren

Aufgrund dieses Deals konnte das Verfahren abgekürzt werden. Die Jugendkammer unter Vorsitz von Richter Stefan Lücke befragte lediglich die Mutter der beiden Kinder sowie das ältere der beiden Mädchen, das heute 16 Jahre alt ist. Ihrer jüngeren Schwester blieb somit eine Aussage im Gerichtssaal erspart.

Dies war auch insofern wichtig, weil die heute Zwölfjährige erheblich stärker mit den Folgen der Übergriffe zu kämpfen hat als ihre ältere Schwester. Sie leidet unter Depressionen und Essstörungen, hat ihr Gewicht aber jetzt wieder von 31 auf 42 Kilogramm steigern können. Eine Konfrontation mit Sexualstraftätern vor Gericht ist für die meisten Opfer sehr belastend; möglich sind allerdings auch Befragungen per Videokonferenz.

Von Michael Zgoll