In den Kinderarztpraxen ist die Saison schwerer Atemwegsinfektionen vor allem bei sehr kleinen Kindern in diesem Jahr mindestens zwei Monate früher gestartet als üblich. „Normalerweise verzeichnen wir die Hochzeiten in den Monaten November bis Februar, jetzt sehen wir bereits seit Wochen sehr schwere Fälle“, sagt Thomas Buck, Kinderarzt sowie Vorstandsmitglied der niedersächsischen Ärztekammer.

Erschwerend komme hinzu, dass viele Kinderkliniken daher derzeit zum Teil sehr stark bis überbelegt sind. „Die Kliniken laufen voll, in der vergangenen Woche mussten wir kleine Patienten bis nach Neustadt schicken“, so Buck.

Erkrankte Kinder brauchen dringend Sauerstoff

Seitdem die Corona-Maßnahmen gelockert sind, das heißt Masken abgelegt werden und der strenge Lockdown beendet ist, infizieren sich Kinder häufiger mit dem sogenannten Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV). Das Virus ist vor allem für Frühgeborene und Kleinkinder gefährlich, weil es akute Atemwegserkrankungen hervorruft.

„Diese jungen Patienten brauchen dringend Sauerstoff und daher eine stationäre Behandlung“, betont Kinderarzt Buck. Besonders gefährdete Säuglinge oder Kleinkinder würden in der Regel im Oktober in den Praxen immunisiert: „Da sind wir diesmal einfach zu spät.“

Durch den Lockdown und die Masken hätten viele der jungen Patienten weniger Infekte durchgemacht und das Immunsystem gewissermaßen nur unzureichend trainiert. „Das Immunsystem sollte aber – kontrolliert – arbeiten“, sagt Mediziner Buck. Er plädiert dennoch für eine weitere Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler. „Wir müssen jetzt mit diesen Infektionswellen rechnen – und mit einer mitunter sehr angespannten Situation in den Kinderkliniken.“

Die meisten Patienten, vor allem im Säuglings- und Kleinkinderalter, müssen derzeit drei bis fünf Tage in der Klinik Auf der Bult bleiben – manche allerdings auch bis zu zehn Tage. Quelle: Nigel Treblin

Kinder sind bis zu zehn Tage im Krankenhaus

Diese Entwicklung spürt auch die Kinderklinik auf der Bult. „Wir bemerken seit zwei, drei Wochen deutlich steigende Zahlen von Patienten mit Atemwegserkrankungen. Das ist ein sehr viel früherer Beginn der Saison mit respiratorischen Infekten, mit der üblicherweise erst im November zu rechnen ist“, sagt Sprecher Björn-Oliver Bönsch.

Die meisten dieser Patienten, vor allem im Säuglings- und Kleinkinderalter, seien drei bis fünf Tage in der Klinik, manche auch bis zu zehn Tage. „Kommen in kurzer Abfolge mehrere Patienten mit Atemwegserkrankungen zu uns, sind in dieser dynamischen Belegungssituation unsere Platz- und Personalkapazitäten erschöpft. Dann suchen wir suchen freie Plätze in anderen Kinderkliniken – so zuletzt am vergangenen Wochenende,“, sagt Bönsch.

In der Kinderklinik der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) ist eine Patientenzunahme zu spüren, aber noch kein Engpass bei den Kapazitäten. „Derzeit haben wir in der Kinderklinik keine problematische Situation“, sagt Sprecherin Simone Corpus. Die Häufigkeit von Atemwegserkrankungen sei zum jetzigen Zeitpunkt allgemein sehr hoch – ob der aktuelle Trend aber weiter so anhält oder ob es sich einfach um eine verfrühte Infektsaison handle, könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beantwortet werden.

In der Kinderklinik der MHH gibt es noch keinen Engpass bei den Kapazitäten. Quelle: Holger Hollemann/dpa

Das Robert Koch-Institut (RKI) berichtet von einem starken Anstieg der Krankenhaus-Einweisungen wegen Infektionen mit RSV bei Ein- bis Vierjährigen. Gefährlich kann dieser Infekt der oberen Luftwege insbesondere für Frühgeborene sowie vorerkrankte Kinder im ersten Lebensjahr werden. Laut RKI wurden in den Jahren vor der Pandemie im Monat September rund 60 bis 70 Ein- bis Vierjährige pro Woche mit schweren Atemwegsinfekten in Kliniken eingewiesen, aktuell seien es doppelt so viele. Das RKI rechnet mit einem weiteren Anstieg.

