Hannover

Angesichts der steigenden Infektionszahlen in Kitas fordern manche Eltern in Hannover jetzt verpflichtende Corona-Selbsttests auch für die Drei- bis Sechsjährigen. Es sei unverständlich, warum sich Schulkinder dreimal pro Woche zu Hause auf Corona testen müssten, Kita-Kinder aber nicht, sagt etwa eine Mutter – zumal die kleinen Kinder und die Erzieherinnen und Erzieher ja auch keine Maske trügen und sich nahe kämen.

Das Land stellt den Familien, die ihre Kinder freiwillig testen wollen, drei Selbsttests pro Woche zur Verfügung. Seitdem 3G am Arbeitsplatz gilt, müssen zumindest die ungeimpften Mitarbeiter jeden Tag einen offiziellen negativen Test vorweisen. Geimpftes und genesenes Personal bekommt bei Bedarf Selbsttests gestellt.

Die Region Hannover hat aktuell in 144 Einrichtungen bei 202 Kindern Corona-Infektionen registriert und bei 81 Beschäftigten. Die Inzidenz bei den Null- bis Neunjährigen hatte zuletzt 287 betragen, das ist über dem Landesschnitt von derzeit 204,6.

Land sieht keinen Handlungsbedarf: „Moderates Infektionsgeschehen“

Ein Kultusministeriumssprecher stellt klar: „Es bleibt bei der Freiwilligkeit und wir empfehlen, die Testmöglichkeiten zu nutzen.“ Dies werde von den Eltern auch in großem Umfang wahrgenommen, genaue Zahlen dazu liegen dem Land nicht vor. Verpflichtende Tests seien nicht nötig angesichts des „moderaten Infektionsgeschehens“, derzeit seien von landesweit mehr als 5500 Einrichtungen nach Corona-Fällen gerade einmal 9 vollständig und 41 teilweise geschlossen. Akuten Änderungsbedarf sehe man nicht.

Nicht alle kleinen Kinder lassen sich gern mit einem Nasenabstrich testen. Denen dürfe man aber nicht den Kita-Besuch verweigern, argumentieren die Träger. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Die Trägerverbände haben sich laut Ministerium gegen eine Testpflicht für Kindergartenkinder ausgesprochen, da der Zugang für Bildung auch für die Kinder gewährleistet werden müsse, die die Tests nicht tolerierten. Der Sprecher betont: „Die Rolle kleiner Kinder im Infektionsgeschehen rechtfertigt nicht ihren Ausschluss von frühkindlicher Bildung, weil Eltern nicht testen wollen oder Kinder die Tests nicht tolerieren.“

Vergangene Woche seien alle Eltern per Brief aufgefordert worden, die vom Land gewährleisteten Testmöglichkeiten zu nutzen, sagt der Sprecher. Das Schreiben werde demnächst auch noch in einfacher Sprache und als Übersetzung in sieben weitere Sprachen zur Verfügung gestellt.

Krach: Entwicklung an den Schulen besorgniserregend

An den Schulen gibt es regionsweit Infektionen bei 893 Schulkindern und 64 beim Schulpersonal, verteilt auf 239 Schulen. Regionspräsident Steffen Krach (SPD) sagt dazu: „Die Entwicklung an den Schulen bereitet uns sehr große Sorgen. Es ist absolut zentral, dass die Eltern konsequent und regelmäßig testen, und Kinder, die positiv getestet sind, wirklich zu Hause bleiben. Es besteht die Gefahr, dass Kinder die Infektion wieder von der Schule weiter in die Familien tragen. Wir sind insgesamt auf ein besonnenes Handeln der Schulleitungen, der Lehrkräfte und der Eltern angewiesen. Wir brauchen bei Eltern und Bildungspersonal eine hundertprozentige Impfquote, das ist der Weg aus der Pandemie.“

Land plant „Sicherheitswoche“ mit täglichen Tests nach Weihnachtsferien

Auch hier sind zunächst keine Verschärfungen der Testpflicht geplant. Ungeimpfte Schülerinnen und Schüler müssen sich dreimal pro Woche zu Hause testen. Wenn in einer Klasse ein positiver Selbsttest vorkommt, müssen sich alle Mitschüler fünf Tage hintereinander testen, auch die geimpften und genesenen. Diese Kombination sei aus Sicht der Schulen zufriedenstellend, heißt es aus dem Ministerium. Geimpfte und genesene Schüler könnten sich zudem testen, wenn kurzfristig Erkältungssymptome aufträten oder nach Feiertagen. Nach den Weihnachtsferien soll es zudem wieder eine „Sicherheitswoche“ mit fünf täglichen Tests für alle geben.

Von Saskia Döhner