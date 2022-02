Hannover

Viele Jungen und Mädchen leiden unter den Folgen der Pandemie. Darüber sind sich die Teilnehmer beim HAZ-Forum über Kinder in der Corona-Krise einig. „Erschreckend viele Kinder haben ihren Lebensmut verloren“, berichtet Kinder- und Jugendpsychiaterin Gisela Schimansky. In ihrer Praxis erlebt die Fachärztin Kinder, die sozial unsicher sind, nicht mehr wissen, wie sie in der Schule mit anderen zurechtkommen können. Zu Kinderarzt Thomas Buck kommen kleine Patienten mit Kopf- und Bauchschmerzen. „Kinder sind sonst auch krank meist voller Energie, jetzt kommen manche wie ein Trauerkloß zu uns herein.“

Zumindest eine gute Nachricht haben die Mediziner. Die Corona-Infektion selbst geht an den meisten Kindern offenbar ohne größere Probleme vorbei. Buck betreut aktuell zwar viele kranke Kinder, aber sehr wenige erkranken schwer. An der Medizinischen Hochschule (MHH) sind von jetzt 112 stationär aufgenommenen Kindern nur fünf corona-positiv, drei davon kamen aber aus ganz anderen Gründen ins Krankenhaus. Dagegen stehen 34 erwachsene Covid-19-Patienten, davon 13 auf der Intensivstation.

Die Debatte in voller Länge:

Wie verbreitet ist Long Covid bei Kindern?

Doch Eltern fragen sich natürlich, was ist, wenn es mein Kind trifft? Moderator Jan Sedelies stellte der Expertenrunde Fragen, die HAZ-Leser zuvor geschickt hatten. Eine Sorge: Wie sieht es mit Long Covid, also Spätfolgen, bei Kindern aus? „Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass es wahrscheinlich wenig echte Fälle unter Kindern gibt“, berichtet Prof. Ulrich Baumann von der MHH-Klinik für Pädiatrische Pneumologie und Neonatologie. Und dabei gehe es vor allem um eine anhaltende Müdigkeit. Andere Beschwerden wie Konzentrationsschwäche oder emotionale Probleme scheinen eher Folge des Lockdown als der Infektion zu sein.

Thomas Buck, Kinderarzt und Vorstand der Ärztekammer Niedersachsen, und Gisela Schimansky, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie, beim HAZ-Forum. Quelle: Tim Schaarschmidt

Kinderarzt Buck spricht dennoch von einem „brennenden Thema“. Er erlebt Kinder, die nach einer Infektion Konzentrations- und Leistungsstörungen sowie Gedächtnisstörungen aufweisen. „Es muss weiter aufgeklärt werden, ob das bedauerliche Einzelschicksale sind oder nicht.“

Was schützt Kinder vor der Krankheit?

In der Region sind bereits 25 Prozent der Fünf- bis Elfjährigen geimpft. Quelle: Laci Perenyi

Säuglinge und Kleinkinder haben einen großen Vorteil gegenüber dem Virus, erklärt Baumann. Ihr angeborenes Immunsystem fängt Viren in der Regel bereits in der Nasenschleimhaut ab, bevor sie sich vermehren. Je älter ein Mensch, desto weniger funktioniert das noch. „Das fortgeschrittene Alter ist der größte Risikofaktor. Deshalb haben wir als Gesellschaft zusammengehalten, um die Älteren zu schützen“, sagt der MHH-Oberarzt.

Dennoch befürwortet Baumann Impfungen auch für kleinere Kinder unter fünf Jahren. „Ich freue mich sehr, dass jetzt die Zulassung eines Impfstoffs für Kleinkinder beantragt werden konnte.“ Der Kinderfacharzt will, sobald wie möglich, seine jungen Risikopatienten schützen. Er berichtet außerdem von beunruhigenden Befunden: Coronaviren können sich auch im Gehirn vermehren. „Die einzige Chance, wie wir unser Immunsystem trainieren können, ist die Impfung. Das ist für mich ein guter Grund, auch Kinder zu impfen.“

Soziale Folgen für Kinder abmildern

Axel Teichmann, Chefarzt der Klinik für Kinderheilkunde und Jugendmedizin am KRH Klinikum Neustadt, Regionspräsident Steffen Krach und Prof. Ulrich Baumann, Oberarzt in der Klinik für Pädiatrische Pneumologie und Neonatologie der Medizinischen Hochschule Hannover. Quelle: Tim Schaarschmidt

Einig waren sich alle, dass offene Kitas und Schulen wichtig für die psychische Gesundheit der Kinder sind. „Kinder brauchen Gleichaltrige, um an ihnen zu wachsen. Sie aus der Gruppe zu nehmen, bedeutet einen Entwicklungsstopp“, betont Kinder- und Jugendpsychiaterin Schimansky.

Die Inzidenz unter Kindern und Jugendlichen liegt bei 2800, in der Gesamtbevölkerung dagegen bei 1300, berichtet Regionspräsident Steffen Krach (SPD). Die täglichen Tests in der Schule seien deshalb sehr wichtig, um die Ausbreitung zu dämpfen. „Wir wollen auch weiter impfen“, bekräftigt Krach. Mit über 25 Prozent geimpften Kindern (bei den Fünf- bis Elfjährigen) liege die Region im bundesweiten Vergleich sehr hoch.

In der Kita hilft das noch nicht sehr. Dort sollten die Erwachsenen geimpft sein, sagt Kinderarzt Buck. „Das sind sie ja auch fast alle. Und sonst können wir nur mit Tests die Infektionen klein halten.“

Mehr Erwachsene impfen

Selbst Spielplätze waren zu Beginn der Pandemie gesperrt. Quelle: Jan Woitas/dpa

„Wir Erwachsenen müssen uns engagieren, um die Kinder zu schützen. Sie sind jetzt dran“, fordert Axel Teichmann, Chefarzt der Klinik für Kinderheilkunde und Jugendmedizin am KRH Klinikum Neustadt.

Regionspräsident Krach erinnert daran, auf was Kinder zum Schutz Erwachsener alles verzichten mussten: Selbst Spielplätze an der frischen Luft waren zu Beginn der Pandemie abgesperrt. „Viele Familien fragen sich jetzt, was mit den Erwachsenen ist. Die haben jetzt keine Ausrede mehr, sich nicht impfen zu lassen.“ Krach spricht sich klar für eine Impfpflicht aus. Das Boostern lief gut. Doch mit der bei rund 75 Prozent feststeckenden Quote an Erstimpfungen ist er ausgesprochen unzufrieden. „Für viele Eltern ist es da eine Erleichterung, dass sie ihre Kinder impfen lassen können.“ KHR-Chefarzt Teichmann betont, dabei gehe es um den Schutz vor Long Covid und schweren Verläufen.

Wie helfen Eltern ihren Kindern?

Wie können Eltern ihre Kinder in der Pandemie unterstützen, will ein Leser wissen. Die Situation sei schwierig, räumt Gisela Schimansky ein. Wenn Vater und Mutter selbst Sorgen haben, spüren das auch schon kleine Kinder. Gerade in wirtschaftlich angespannter Lage, wenn ein Elternteil seinen Job verloren hat, können Erwachsene nicht immer Zuversicht ausstrahlen. „Eltern sollten die Sorgen ihrer Kinder ernst nehmen. Sie sollten Sicherheit vermitteln und das Gefühl, dass die Erwachsenen das schon alles regeln.“

Von Bärbel Hilbig