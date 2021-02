Professor Möller, Sie sind Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Kinderkrankenhaus auf der Bult, spüren Sie Auswirkungen des Lockdowns und der ganzen Situation auf Kinder und Jugendliche?

Ja, sehr deutlich sogar. Bei uns melden sich im Lockdown viel mehr Eltern mit ihren Kindern. Wir beobachten eine Zunahme der psychosomatischen Beschwerden. Konkret bedeutet das: Die Kinder und Jugendlichen werden von ihren Eltern gebracht, weil sie zum Beispiel unter Niedergeschlagenheit oder unter Bauchschmerzen leiden. Wir beobachten auch eine Zunahme der Fälle von Magersucht.

Gibt es zum Leiden der Kinder konkrete Zahlen?

Laut einer bundesweiten Studie empfinden vier von fünf Kindern die derzeitige Situation als äußerst belastend. Sieben von zehn Kindern geben sogar eine verminderte Lebensqualität an. Und drei von zehn Kindern leiden unter psychischen Auffälligkeiten.

„Kinder spüren den Druck der Eltern“

Was können Sie zu den Ursachen für diese hohen Zahlen sagen?

Für viele Familien ist die Situation derzeit besonders belastend. Zum Beispiel ist Homeoffice der Eltern mit kleinen oder kleineren Kindern die Quadratur des Kreises. Wenn dann noch beengte Wohnverhältnisse dazu kommen, ist das kaum zu bewältigen. Und die Kinder spüren natürlich den Druck, der auf den Eltern lastet.

Und das Homeschooling?

Es ist klar, dass das Homeschooling die Bildungsungleichheit vertieft. Die Eltern nehmen beim Unterricht zu Hause mit die Rolle des Lehrers ein. Gut aufgestellte Elternhäuser können das gut leisten. Aber es gibt Elternhäuser, in denen das gar nicht funktioniert. Manchmal wird zu Hause auch gar nicht Deutsch gesprochen.

„Es ist klar, dass das Homeschooling die Bildungsungleichheit vertieft“: Gerade jüngere Kinder brauchen Unterstützung, betont Prof. Christoph Möller. Quelle: Jonas Güttler/dpa

Immer wieder gibt es Kritik am Homeschooling für Grundschulkinder, kann das aus Ihrer Sicht funktionieren?

Das ist schwierig. Gerade jüngere Kinder brauchen eine unterstützende Person, also eine Lehrerin oder einen Lehrer. Ein Computerbildschirm ist da kein Ersatz. Außerdem müssen wir mit einer Zunahme von Sprachentwicklungsstörungen rechnen, gerade wenn Kinder aus sozial schwachen Verhältnissen oder aus Migrantenfamilien kommen.

Welche Probleme gibt es noch?

Die Anzeichen zunehmender Gewalt in den Familien nehmen zu. Kinder und Jugendliche sind der Situation weitgehend schutzlos ausgeliefert, wenn es ein gewalttätiges Elternteil gibt. Und durch den Lockdown fehlt jetzt die soziale Kontrolle, die es vorher vielleicht durch Freunde oder die Schule gab.

„Es kann zu einer pathologischen Mediennutzung kommen“

Kinder sitzen jetzt oft zu Hause vor dem Computer, nach dem Homeschooling wird häufig gedaddelt, welche Auswirkungen hat das?

Die ganzen Bewegungsangebote sind weggefallen, schon allein der Weg zur Schule oder zur Bushaltestelle findet gar nicht mehr oder nur noch jeden zweiten Tag statt. Es gibt kein Mittagessen in der Schule, das bedeutet auch, dass sich die Kinder ungesünder ernähren. Die deutlich höhere Mediennutzung führt zu Sprachstörungen, Konzentrationsstörungen, Schlafmangel und zunehmender Adiposität. Und eine weitere Gefahr: Es kann zu einer pathologischen Mediennutzung kommen. Das bedeutet, Kinder und Jugendliche beschäftigen sich nur noch mit dem Internet und Computerspielen, weil sie gar nicht mehr wissen, wie sie sich anders beschäftigen können.

Das ist Professor Christoph Möller Professor Christoph Möller ist 51 Jahre alt. Er arbeitet seit dem Jahr 1999 im Kinderkrankenhaus auf der Bult, seit dem Jahr 2010 ist er dort Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Möller ist auch Leiter der Therapiestation Teen Spirit Island für junge Menschen mit Suchterkrankungen. Er arbeitet zudem als Honorar-Professor an der Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel. Seine Erfahrungen mit jungen ehemaligen Suchtkranken hat er in einem Buch mit dem Titel „Jugend Sucht“ zusammengefasst.

Und die Eltern?

Die sind oft froh, wenn sie auch mal ihre Ruhe haben.

Herr Möller, wenn man das alles zusammennimmt, dann müssten ja die Schulen so schnell wie möglich öffnen, damit sich die Situation für die Kinder verbessert ...

So viel Öffnung wie möglich wäre in der Tat sehr gut. Die Folgen für viele Kinder und Jugendliche sind enorm. Man muss sich vor allem um die kümmern, die drohen abgehängt zu werden, weil sie im Elternhaus keine guten Bedingungen haben.

Laut einer bundesweiten Studie empfinden vier von fünf Kindern die derzeitige Situation als äußerst belastend. Quelle: Nicolas Armer/dpa

Und was ist mit den strengen Kontaktbeschränkungen, die auch für Kinder und Jugendliche gelten?

Jugendliche brauchen für ihre Entwicklung viel Kontakt zu Gleichaltrigen, um über Themen zu reden, über die sie mit den Eltern nicht reden wollen. Es geht da sehr viel um körperliche Nähe und Sexualität. Und um die Möglichkeit, eine eigene Identität zu entwickeln. Als Folge können wir bei Jugendlichen eine Zunahme der Depressionen und von Suizidgedanken beobachten.

Das klingt alles dramatisch, gibt es denn auch positive Aspekte der Corona-Pandemie?

In Familien, die gut aufgestellt sind, können Kinder und Eltern sogar profitieren. Wenn die Eltern zum Beispiel im Homeoffice sind, kann das zu einer enormen Entschleunigung vom Alltagsstress führen. Man kann gemeinsam essen, die Kinder erleben die Eltern den ganzen Tag und umgekehrt.

„Die Tagesstruktur ist weggefallen“

Als Vater einer 14-jährigen Tochter kann ich berichten, dass sich nach monatelangem Homeschooling ein gewisser Schlendrian breitmacht. Was kann man dagegen tun?

Durch den fehlenden Schulbesuch ist die ursprüngliche Tagesstruktur weggefallen. Es ist wichtig, eine Tagesstruktur zu schaffen. Das fängt an bei festen Zeiten zum Aufstehen und zum Schlafengehen. Familien können die Mahlzeiten zelebrieren. Es ist zum Beispiel sinnvoll, die Kinder bei der Zubereitung einzubinden. Dabei kann man ihnen gleich etwas über gesunde Ernährung beibringen. Und man sollte Zeiten festlegen, in denen sich Kinder selbst beschäftigen, ohne die Eltern zu stören. In beengten Wohnverhältnissen ist es wichtig, für Kinder Rückzugsmöglichkeiten zu schaffen. Das kann zum Beispiel eine Höhle aus Decken im Wohnzimmer sein. Außerdem sollten Familien ganz viel Wert auf Bewegung an der frischen Luft legen. Mit der Eilenriede und vielen anderen Grünflächen bietet Hannover dafür die besten Voraussetzungen.

Info: Eltern, deren Kinder unter den Folgen des Lockdowns leiden, können sich in der Institutsambulanz der Kinder- und Jugendpsychiatrie montags bis freitags telefonisch melden, Telefon (05 11) 81 15 55 41 und (05 11) 81 15 55 38.

Von Mathias Klein