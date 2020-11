Hannover

Eine alleinerziehende Mutter sowie die Eltern eines zweiten Kindes müssen bitter für einen Dummejungenstreich ihrer Söhne büßen: Das Verwaltungsgericht Hannover hat am Mittwoch geurteilt, dass sie der Stadt Elze (Landkreis Hildesheim) für einen Feuerwehreinsatz 36.284 Euro erstatten müssen. Die beiden Jungen, zum Zeitpunkt des Unglücks elf und 13 Jahre alt, hatten am Nachmittag des 7. Juni 2019 in einer Elzer Lagerhalle gezündelt und einen Großbrand verursacht.

In der darauf folgenden Nacht waren mehr als 100 Feuerwehrleute vor Ort, um der Flammen Herr zu werden; erst am nächsten Morgen um 6.50 Uhr hieß es „Feuer aus“. Dass die 10. Kammer des Verwaltungsgerichts die von der Stadt Elze geforderte Summe von 38.258 Euro um knapp 2000 Euro schmälerte, weil die Kommune den Eltern die Nachbarschaftshilfe der Alfelder Feuerwehr nicht in Rechnung stellen durfte, wird für diese nur ein schwacher Trost sein.

Der zweite Versuch zündet

Die Jungen besuchten zur Tatzeit die vierte und die sechste Klasse einer Förderschule für Kinder und Jugendliche, die in ihrer geistigen Entwicklung Unterstützung benötigen. Am Tattag waren sie über ein brachliegendes Elzer Industriegelände gestromert, hatten in einem leerstehenden Auto eine Zigarette geraucht und waren dann in die Lagerhalle eingedrungen. Dort kokelte der Jüngere mit einem Feuerzeug des Älteren eine Dämmstoffmatte an; weil den beiden die Sache ein wenig heikel erschien, löschten sie die züngelnden Flammen.

Dann aber stachelte der 13-Jährige seinen Freund an, nannte ihn einen „Langweiler“ und brachte den Elfjährigen dazu, die Matte erneut anzustecken. Als die Flammen nunmehr rasch um sich griffen, versuchte der Sechstklässler das Feuer mit gebündeltem Stroh auszuschlagen – was keine gute Idee war. Die Jungen bekamen Panik und stürmten aus der Halle. Sie wurden von Passanten festgehalten und später von der Polizei ihren Eltern übergeben.

Gewitter facht Flammen an

Sämtliche Ortsfeuerwehren und das Technische Hilfswerk der Stadt Elze waren in jener Nacht im Einsatz, ebenso wie Drehleiterwagen-Besatzungen aus Gronau sowie Alfeld und Helfer aus Groß Düngen. Die Feuerwehrleute mussten Löcher in das Hallendach schlagen, um den Brand besser bekämpfen zu können; drei Beamte erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Erschwert wurden die Löscharbeiten durch ein Gewitter, dessen starke Winde die Flammen noch stärker entfachten. Schlussendlich notierte allein die Elzer Wehr 614 Personalstunden à 46 Euro.

Die Gebühren in Höhe von gut 38.000 Euro, die die Stadt Elze den Eltern in Rechnung stellte, fußen zunächst einmal auf dem Niedersächsischen Brandschutzgesetz. Dort heißt es in Paragraf 29, dass Kommunen derartige Gebühren erheben können, wenn ein Einsatz der Feuerwehr durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln ausgelöst wurde. Und da die Stadt Elze dies in ihrer Feuerwehrgebührenordnung fixiert hat, so Richterin Reccius, sei die Rechtsgrundlage für einen solchen Anspruch grundsätzlich gegeben.

Auch der Ältere war schuld

Die Frage war nun: Hatten die Kinder grob fahrlässig gehandelt? Das Verwaltungsgericht hatte darauf eine klare Antwort: Ja. Die Jungen seien alt genug gewesen, um wissen zu können und zu müssen, dass ein Spiel mit dem Feuer böse enden kann, so die Vorsitzende Richterin. Auch könne sich die Mutter des heute 14 Jahre alten Jungen nicht mit dem Argument aus der Affäre ziehen, der Elfjährige habe das Feuer gelegt: Ohne das Feuerzeug und das Anstacheln durch den Älteren hätte dieser sicher nicht gezündelt.

Ob die Eltern ihre Aufsichtspflicht an jenem 7. Juni verletzten oder nicht, spielte für das Urteil des Verwaltungsgerichts keine Rolle. Anders als bei einem Zivilprozess geht es hier laut Paragraf 6 des Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes nur darum, dass Aufsichtspflichtige generell für Gefahren haften, die Personen unter 14 Jahre heraufbeschwören.

Kein Versicherungsschutz

Gegen den exorbitant hohen Gebührenbescheid geklagt hatte die Mutter des 13-Jährigen. Auf die Frage des Gerichts, ob ihre Haftpflichtversicherung für den fahrlässig verursachten Schaden geradesteht, entgegnete Anwältin Nicole Tönnies: „Wir gehen davon aus, dass kein Versicherungsschutz gegeben ist.“ Wie sich die beiden betroffenen Familien die 36.284 Euro teilen und ob sie die Summe überhaupt aufbringen können, steht auf einem anderen Blatt.

Was die Eltern zusätzlich bekümmern dürfte: Hätten ihre Söhne das Feuer 15 Kilometer weiter südlich auf Alfelder Terrain gelegt, hätte sie der Feuerwehreinsatz nichts gekostet. Denn die Stadt Alfeld, so die Feststellungen des Verwaltungsgerichts, hat in ihre Feuerwehrgebührenordnung keine Zahlungsverpflichtung bei grob fahrlässigem Handeln hineingeschrieben.

Von Michael Zgoll