Ist in Hannover in Sachen Kita-Krise das Ende der Talsohle in Sicht? Die Verwaltung betonte am Montag bei der Vorstellung des Kindertagesstättenberichts 2020 im städtischen Jugendhilfeausschuss, man glaube, bereits im kommenden Jahr wieder eine Versorgungsquote von an die 100 Prozent erreichen zu können. Man habe „erhebliche Anstrengungen unternommen“, um die Kinderbetreuung zu verbessern und zum 1. August oder später an die 150 temporäre Kitaplätze geschaffen, hieß es vonseiten der Verwaltung. Insgesamt befänden sich derzeit bis zum Ende dieses Jahres 351 neue Kita-Plätze im Bereich der Drei- bis Sechsjährigen in Planung. Für 2021 gebe es zum gegenwärtigen Zeitpunkt Planungen für insgesamt 360 Kindergartenplätze.

Eltern können klagen

Der aktuelle Kindertagesstättenbericht zeichnet dagegen noch ein ganz anderes Bild. Eine Versorgungsquote von nur 97,6 Prozent Hannover bei den Drei- bis Sechs-jährigen hält er für das Jahr 2019 (Stichtag 1. Oktober) fest. Dass die Quote in Hannover überhaupt unter 100 Prozent sank, ist umso bemerkenswerter, weil Eltern eigentlich einen rechtlichen Anspruch auf die Betreuung ihres Kindes haben. Die Kommunen sind per Gesetz verpflichtet, jedem Kind vom ersten Lebensjahr an einen Platz zur Verfügung zu stellen. Sie müssten also eine Versorgungsquote von 100 Prozent oder mehr sicherstellen. Geschieht dies nicht – wie im Jahr 2019 – und ein Kind bekommt keinen Platz, können die Eltern klagen.

Dramatischer Absturz zwischen 2017 und 2019

Zu dem „dramatischen Absturz“ bei der Versorgung von Kindergartenkindern mit Betreuungsplätzen war es laut Bericht zwischen 2017 und 2019 gekommen. 2017 hatte die städtische Versorgungsquote mit 102 Prozent noch einen Höchststand erreicht. 2019 war sie um fast 5 Prozent gefallen. Dem Kindertagesstättenbericht zufolge war zweierlei dafür verantwortlich: Zum Einen habe es in der Altersgruppe der Drei- bis Fünfjährigen einen „enormen Zuwachs“ von 791 Kindern gegeben. Grund dafür seien Geburtenanstiege und Zuzüge gewesen.

Dazu kam im Jahr 2018, dass Eltern Kinder, die damals zwischen Juli und September sechs Jahre alt wurden, zum ersten Mal vom Schulbesuch zurückstellen konnten. Der Anteil der betreuten Sechsjährigen sei dadurch von 247 Kindern (1. Oktober 2017) auf 666 Kinder (1. Oktober 2019) angestiegen, heißt es in dem Bericht. Dies sei ein Zuwachs von 419 Kindern und habe zu einem eklatanten Einbruch der Versorgungsquote im Kindergartenbereich geführt – zumal das Land Niedersachsen über diese sogenannte Flexi-Regelung so kurzfristig informiert habe, dass keine Vorplanung mehr möglich gewesen sei.

Betreuungslücken in ärmeren Stadtbezirken größer

Dem Kindertagesstättenbericht 2020 zufolge sind die Lücken bei der Betreuung im Kindergartenbereich überdies besonders in sozial schwächeren Stadtbezirken groß. Im Bezirk Ahlem/Badenstedt/Davenstedt etwa lag die Versorgungsquote im Oktober 2019 bei 83,5 Prozent. In Bothfeld-Vahrenheide (87,8 Prozent) und Ricklingen (89,3 Prozent) war sie nur unwesentlich höher. Trauriges Schlusslicht bildete im Oktober 2019 der Stadtbezirk Misburg-Anderten mit einer Versorgungsquote von gerade einmal 80,8 Prozent.

Andere Stadtbezirke dagegen kamen laut Kindertagesstättenbericht im Oktober 2019 sogar auf eine Versorgungsquote von mehr als 100 Prozent: auch weil in manchen Stadtbezirken mehr Kitas mit einem besonderen stadtweiten Angebot vorhanden sind und zum Beispiel Betriebskitas auch Kinder mit einem Wohnsitz außerhalb des Stadtgebietes von Hannover betreuen. So lag die Versorgungsquote in Buchholz-Kleefeld bei 108,7 Prozent, in Döhren-Wülfel bei 109,4 Prozent und in Südstadt-Bult bei 122,6 Prozent.

Entspannung bei den Krippenplätzen Auch im Krippenbereich kündigt sich dem aktuellen Kindertagesstättenbericht zufolge eine Entspannung bei der Betreuungssituation an. Der Grund ist eigentlich ein trauriger. Frauen in Hannover bekommen offenbar wieder deutlich weniger Kinder. In der Altersgruppe der Ein- bis Zweijährigen sei es erstmals seit 2013 wieder zu einem Bevölkerungsrückgang um 191 Kinder gekommen, heißt es in dem Bericht. Von 10.651 Ein- bis Zweijährigen im Jahr 2018 fiel die Zahl 2019 auf 10.452 Kinder. Prognose: weiter fallend. Insgesamt werde es in der Altersgruppe der bis Zweijährigen 679 Kinder weniger geben, heißt es in dem Bericht. Dies werde im Kita-Jahr 2020/21 zu einer „bemerkbaren Entspannung im Krippenbereich führen“. jr

