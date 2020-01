Hannover

Die kirchlichen Kitas in Hannover bekommen künftig mehr als 5,5 Millionen Euro jährlich mehr von der Stadt als bislang. Das gab die Stadtverwaltung am Donnerstag bekannt. Die neue Vereinbarung gilt für 39 Einrichtungen des Evangelisch-lutherischen Stadtkirchenverbandes mit rund 2945 Betreuungsplätzen und neun Einrichtungen der katholischen Kirchengemeinden mit 629 Betreuungsplätzen. Sie machen insgesamt rund 13 Prozent der Betreuungsplätze in der Landeshauptstadt aus. Der neue Vertrag ermögliche eine Arbeit der evangelischen Kitas zu sehr viel besseren Konditionen als bisher, sagte der zuständige Superintendent Karl-Ludwig Schmidt bei der Vertragsunterzeichnung. Insbesondere sei man erleichtert über die neu geregelte Übernahme der Kosten im Vertretungsbereich und für die Erhaltung der Immobilien. Auch Probst Christian Wirz und Jugenddezernentin Rita Maria Rzyski zeigten sich zufrieden über den Vertragsabschluss.

Elternvertreter beklagen Sanierungsstaus

In der Vergangenheit hatten vor allem Elternvertreter evangelischer Kitas beklagt, dass die Einrichtungen des Stadtkirchenverbandes deutlich schlechter gestellt seien als die anderen freien Träger. Die Ungleichbehandlung betreffe sowohl den Zustand von Gebäuden und Ausstattung als auch den Personaleinsatz, hieß es beispielsweise 2016 in einem Brief an den damaligen Oberbürgermeister Stefan Schostok. Die Kita-Elternvertreter nannten damals „undichte Dächer, marode Sanitärräume, kaputte Spielgeräte oder verschlissene Fenster“ als Problembereiche in den evangelischen Kitas. Es werde nicht saniert, sondern nur noch repariert. Auch bei der personellen Ausstattung gebe es ein großes Ungleichgewicht gegenüber anderen freien Trägern: Die Kirche erhalte für Krankheitsvertretungen nur 50 Prozent der Personalkosten. Wie berichtet macht der Stadtkirchenverband überdies Mitte 2020 aufgrund von Personalmangel und hohen Sanierungskosten die dritte Kindertagesstätte innerhalb eines Jahres dicht.

Zufrieden mit dem neuen Vertrag: Probst Christian Wirz, Jugenddezernentin Rita Maria Rzyski und die Superintendenten Karl-Ludwig Schmidt und Thomas Höflich (Bild von links nach rechts). Quelle: Michael Wallmüller

Künftig würden die kirchlichen Kitas bei der Refinanzierung von Vertretungskosten für pädagogisches Personal genauso wie Kindertagesstätten in nicht-verbandlicher Trägerschaft behandelt, heißt es jetzt vonseiten der Stadtverwaltung. Auch ansonsten gebe es für Erzieherinnen und Hausmeister Verbesserungen. Ein Sanierungsplan biete bei den evangelischen Kitas künftig die Grundlage für neue Zuschüsse der Stadt bei Instandhaltungsmaßnahmen. Nach Abschluss der Sanierungen zahle die Landeshauptstadt zukünftig für sanierte Räume ein Nutzungsentgelt.

