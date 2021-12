Hannover

Erzieherinnen und Erzieher, Sozialassistenten und Sozialassistentinnen werden in Kitas dringend gesucht, viele Stellen bleiben unbesetzt, weil Fachkräfte fehlen. Die Alice-Salomon-Schule bietet ab dem nächsten Schuljahr 100 zusätzliche Ausbildungsplätze an. Das ist in der jüngsten Sitzung des Schulausschusses der Region mitgeteilt worden.

Mehr Plätze für Vollzeit- und Teilzeitausbildung

„Wir setzen unsere Ausbildungsoffensive konsequent fort und bauen sowohl das Ausbildungsangebot in Vollzeit als auch die berufsbegleitende Ausbildung in Teilzeit aus“, berichtete Bildungsdezernent Ulf-Birger Franz. „Damit ermöglichen wir noch mehr sozialpädagogischen Assistentinnen und Assistenten den Quereinstieg“, sagte Franz.

Auch Quereinsteiger sind in der Kita-Ausbildung willkommen. Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Im Vollzeitbereich der Alice-Salomon-Schule in Kleefeld entstehen zwei neue Klassen für je 25 Sozialassistenten sowie Erzieher. Die Fachschule für Sozialpädagogik richtet im Teilzeitbereich zwei weitere Klassen für je 25 Schülerinnen und Schüler ein, die eine dreijährige berufsbegleitende Ausbildung absolvieren wollen. Möglich wird das, weil die gerade fusionierten Berufsbildenden Schulen Hannah-Arendt-Schule und Cora-Berliner-Schule an ihren Standorten jeweils vier Räume für andere Ausbildungsgänge der Alice-Salomon-Schule zur Verfügung stellen.

546 Sozialassistenten und 220 Erzieher in der Ausbildung

Zurzeit besuchen insgesamt 546 junge Menschen an der Alice-Salomon-Schule, Anna-Siemsen-Schule, der BBS Neustadt und BBS Springe die Berufsfachschule für Sozialpädagogische Assistenz, 220 angehende Erzieherinnen und Erzieher sind an der Alice-Salomon-Schule, in Neustadt und an der BBS Springe für die Fachschule Sozialpädagogik eingeschrieben.

Weitere Angebote im Umland geplant

Die Anna-Siemsen-Schule bietet seit Februar, die Alice-Salomon-Schule seit August eine einjährige Qualifizierung für den Einstieg in die 2. Klasse der Berufsfachschule an. Auch die BBS Springe bietet wegen der hohen Nachfrage inzwischen eine zusätzliche 1. Klasse für sozialpädagogische Assistentinnen und Assistenten an. Die für die BBS Neustadt geplante Außenstelle am Standort Langenhagen soll bis 2023 realisiert werden, zudem soll dort später auch eine Teilzeitausbildung angeboten werden, wenn es dafür Räume gibt.

Von Saskia Döhner