Wie geht es weiter im neuen Kita-Jahr? Dürfen sich die Kinder endlich wieder frei in den Einrichtungen bewegen, mal im Baubereich toben oder in der Leseecke entspannen? Oder bleibt es bei den festen Gruppen mit den festen Betreuern? Auf was müssen sich Eltern einstellen?

Ist ab dem 1. August wieder alles wie früher in den Kitas ?

Das Kultusministerium geht – ähnlich wie beim Schulbetrieb – von drei möglichen Szenarien aus. Am wahrscheinlichsten scheint angesichts der niedrigen Infektionszahlen der Regelbetrieb (Plan A). Alle Kinder dürfen wieder in ihre Gruppen, auch eine Mischung der Gruppen, das sogenannte offene Prinzip, das in vielen Einrichtungen gilt, ist wieder möglich. Personen, die wegen Vorerkrankungen ein höheres Corona-Risiko haben, dürfen wieder im Präsenzbetrieb eingesetzt werden. Gruppenübergreifende Spät- und Frühbetreuung ist wieder möglich. Wo immer es geht, soll Abstand gehalten werden. Externe sollten die Kitas möglichst nicht betreten, und wenn, dann nur mit Maske. Für Beschäftigte können Gesichtsvisiere angebracht sein. Neuaufnahmen sind zulässig. Gruppenräume sollten möglichst zeitversetzt genutzt werden. Kinder sollten möglichst viel Zeit draußen verbringen.

Was sehen die anderen Modelle vor?

Plan B ist der eingeschränkte Regelbetrieb mit festen Gruppen in festen Räumen, wie er in Niedersachsen seit Ende Juni schon gilt. Gemeinschaftsräume dürfen immer nur von einer Gruppe genutzt werden. Plan C ist der Shutdown mit Quarantäne und Notbetreuung. Dies sei auch im neuen Kindergartenjahr in einzelnen Orten nicht auszuschließen, schreibt das Land in seinem Leitfadenentwurf. Wichtig sei aber, dass alle Kinder, gerade die mit Förderbedarf und in schwierigen sozialen Verhältnissen, am pädagogischen Alltag teilhaben, auch wenn sie nicht in die Kita dürften.

Der Städtetag kritisiert, dass das Land mit dem Normalbetrieb auch den Fachkräfte-Kind-Schlüssel wiedereinführen will. Was ist damit gemeint?

Normalerweise kümmern sich zwei Fachkräfte um 25 Kindergartenkinder. Quelle: dpa

Im Normalbetrieb werden die 25 Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren von zwei Mitarbeitern betreut, davon muss einer ausgebildeter Erzieher sein und der zweite mindestens Sozialassistent. In Corona-Zeiten war diese Vorgabe gelockert worden: Da war nur eine professionelle Kraft nötig, die Zweitkraft durfte ungelernt sein, nötig war aber ein erweitertes Führungszeugnis. Der Städtetag plädiert dafür, diese Lockerung auch weiterhin zuzulassen, weil es sonst bei der Durchmischung der Gruppen und in Früh- und Spätbetreuung zu personellen Engpässen kommen könnte. Experten befürchten jedoch, dass durch eine noch längere Lockerung durch die Hintertür an der Qualität geschraubt wird. Das Land verhandelt derzeit mit den Trägern über mögliche Übergangslösungen.

Und was gilt für die Krippen?

In Krippengruppen, in denen mehr als zehn Kinder unter drei Jahren betreut werden, sollte eigentlich ab 1. August eine dritte Fachkraft (mindestens Sozialassistent) Pflicht sein. Dies wird nun auf 2025 verschoben. Viele Gruppen hätten schon Drittkräfte, sagt Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD), rund 80 Prozent aller Einrichtungen, oft fehle den Mitarbeitern aber noch die nötige Qualifikation. Die Verschiebung sorge dafür, dass diese Kräfte nicht entlassen werden müssten. Aus pädagogischer Sicht sei die Verschiebung bedauerlich, sagt Hannovers Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski, aus pragmatischer Sicht wahrscheinlich angebracht.

Die dritte Kraft wird in Krippen erst 2025 Pflicht. Quelle: Jens Wolf/dpa

Was sieht der neue Rahmenhygieneplan des Landes vor?

Die 1,5-Meter-Abstandsregel lässt sich laut Kultusministerium in der Kita nicht umsetzen, um so wichtiger seien Hygieneregeln wie häufiges Händewaschen und viel Lüften. Auf Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln sollte verzichtet werden. Wenn in Familien ein Corona-Fall aufgetreten ist, dürfen die Kinder auf keinen Fall in die Kita kommen. Die Bring- und Abholzeiten sollten auf ein Minimum begrenzt werden, Eltern und Kita-Mitarbeiter sollten die Abstandsregel einhalten, Tür-und-Angel-Gespräche sollten gestrichen werden. Die Durchmischung der Gruppen ist möglich, sollte sich aber in Grenzen halten, feste Bezugspersonen sollten die Kinder betreuen. Gesungen werden sollte vorzugsweise im Freien, Bewegungsspiele dürfen wieder stattfinden, aber nicht mit vielen Kindern auf engem Raum. Feste mit Eltern sollten draußen geplant werden, von Übernachtungen im Kindergarten rät das Land ab.

Sollen die Kinder Maske tragen?

Nein, das lehnt das Kultusministerium ausdrücklich ab: Zu groß sei die Gefahr einer unsachgemäßen Benutzung, etwa dass Kinder ihre Masken tauschten. Auch Schutzhandschuhe müssten nicht getragen werden. Erzieher könnten besser Gesichtsvisiere tragen, weil Kinder eher Mimik und Gestik erkennen würden.

Dürfen Eltern während der Eingewöhnungszeit dabei sein?

Ja, ein Elternteil darf beim Aufnahmegespräch oder während der Eingewöhnung dabei sein, sollte in dieser Zeit aber Maske tragen.

