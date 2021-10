Hannover

Dieses Jahr der Hort an der Grundschule Alemannstraße in Vahrenwald, nächsten Sommer dann der Hort Sonnenallee an der Grundschule Tiefenriede in der Südstadt: Die Stadt schließt nach und nach die Nachmittagsbetreuung in den Schulen, die auch ein Ganztagsangebot haben. Eltern laufen dagegen Sturm. Sie argumentieren damit, dass die pädagogische Betreuung im Hort viel besser sei als in Ganztagsschulen. Immerhin kostete ein Platz im Hort Gebühren, das Ganztagsangebot sei kostenlos. Schon seit Jahren gibt es Streit um die Zukunft der Horte in Hannover.

Die personelle Qualität im Hort sei höher, sagen die einen Eltern. In Horten arbeiteten über Jahre dieselben Erzieher, mit denen die Kinder in kleinen Gruppen eine dauerhafte Bindung aufbauen könnten. Dagegen würden in der Ganztagsschule oft junge Freiwillige, die jährlich wechselten, die Arbeitsgemeinschaften leiten. Ein weiterer Punkt sind die Schließzeiten: Horte haben auch in den Schulferien – bis auf ein paar Wochen – ein nahezu durchgängiges Betreuungsangebot. Das Ganztagsangebot richtet sich nach den Schulferien.

Horte sind auch in den Ferien geöffnet

Zudem seien laut der Eltern die Abholzeiten flexibler und nicht so starr wie an Ganztagsschulen, an denen die Nachmittagsbetreuung immer bis 16 Uhr gehe.

Grund für die Schließung der Horte in Hannover ist ein Ratsbeschluss aus dem Jahr 2018. Damals hatten Kommunalpolitiker festgelegt, dass es an Schulen nur ein außerschulisches Betreuungsangebot geben soll. Wenn es sowohl einen Hort als auch ein Ganztagsangebot gebe, müssten diese zusammengeführt werden.

In Limmer protestierten im vergangenen Jahr Kinder und Eltern für den Erhalt ihres Horts. Quelle: Katrin Kutter

„Zwei Systeme in einem Gebäude machen keinen Sinn“

Schon vor drei Jahre hatte es massive Kritik an diesem Konzept gegeben. Bildungsdezernentin Rita Mari Rzyski verweist jedoch darauf, dass zwei parallele Systeme in einem Gebäude wenig sinnvoll seien, ebenso unsinnig sei es, wenn Räume den halben Tag ungenutzt blieben.

Konkreten Zeitplan gibt es erst im November

Seit 2019 sei man mit Hortträgern, Ganztagskooperationspartnern und den Schulleitungen im Gespräch, um einvernehmliche Lösungen zu finden, sagt eine Stadtsprecherin. Im vergangenen Herbst waren 3430 Kinder in 185 Hortgruppen oder anderen schulergänzende Betreuungsangebote stadtweit betreut worden – in rund 30 von knapp 60 Grundschulen gibt es noch Horte oder andere Betreuungsangebote.

Einen genauen Zeitplan, wann welche Einrichtung schließen muss, will die Stadt nicht vorlegen. Man arbeite an einer Verwaltungsdrucksache für den Schulausschuss der Stadt, heißt es. Die Presse solle nicht vor der Politik informiert werden. Der Schulausschuss tagt allerdings erst wieder Ende November.

Kitas wandeln Gruppen um

Da einerseits der Bedarf an Ganztagsplätzen steige und Horte immer weniger nachgefragt seien, andererseits Kitas mehr Platz bräuchten, sei es sinnvoll, die Betreuungsangebote in der Schule zusammenzuführen, sagt eine Stadtsprecherin. Viele Kita-Träger würden zudem ihre Hortgruppen in Kindergarten- oder Krippengruppen umwandeln wollen.

An der Grundschule Alemannstraße war der Hortbetreiber auch der Ganztagsbetreiber – die Arbeiterwohlfahrt. Quelle: Ilona Hottmann

Der Übergang ist einfacher, wenn Hort und Ganztag in einer Hand liegen, wie an der Grundschule Alemannstraße, an der für beides die Arbeiterwohlfahrt zuständig ist. An der Grundschule Tiefenriede wird der Hort vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) betrieben, Partner für den Ganztagsbetrieb ist aber der Turn-Klubb Hannover (TKH).

Eltern zu spät informiert

Nach Angaben des DRK soll der Hort Sonnenallee an der Grundschule Tiefenriede zum 31. Juli 2022 schließen, informiert worden sind die Eltern darüber Ende September. Für Arne Kristoffer Bayer, Elternvertreter im Hort , ist es kein Zufall, dass diese Nachricht erst nach den Kommunalwahlen kam. Sein jüngstes Kind, das in diesem Jahr eingeschult worden ist, hat er erst Anfang des Jahres im Hort angemeldet. Wäre die Schließung früher bekannt gewesen, hätte er sein Kind gleich in einer Einrichtung anmelden können, die in der gesamten Grundschulzeit geöffnet geblieben wäre, sagt der dreifache Vater.

An der Grundschule Tiefenriede – hier ein Bild aus dem Winter – soll im nächsten Sommer der Hort geschlossen werden. Quelle: Ilona Hottmann

Zurzeit werden im Hort 31 Kinder betreut, von denen aber zehn in der vierten Klasse sind und im nächsten Jahr sowieso auf eine weiterführende Schule wechseln. Allerdings ist der Bedarf nach Hortplätzen laut Elternvertreter Bayer hoch, es gebe lange Wartelisten. Der Hort besteht seit 1993. Schulleiter Andreas Kathmann sagt, im November werde es einen Elternabend für interessierte Horteltern geben, an dem das Ganztagskonzept vorgestellt werde. Das DRK betreibt noch einen Hort in der Grundschule Kestnerstraße. Wann der schließen muss, steht noch nicht fest.

Von Saskia Döhner