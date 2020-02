Hannover

Die Mehrzahl der Eltern in Hannover zahlt künftig weniger für die Kinderbetreuung in Krippe und Hort. Die Stadt ändert ihre Entgeltstaffel und will damit Familien mit mittlerem und unterem Einkommen entlasten. Vor allem will sie das Kindergeld bei der Beitragsermittlung nicht mehr auf das Familieneinkommen anrechnen. „ Kindergeld soll Familien entlasten und nicht als Einnahmequelle für Kommunen dienen“, betont Jugend- und Familiendezernentin Rita Maria Rzyski. Bisher wanderte das Kindergeld von 204 Euro pro Kind in vielen Familien direkt in die Kinderbetreuung – und konnte die Kosten meist noch nicht einmal decken.

Für einen Teil der Familien wird es teurer

Für einen Teil der Eltern wird es allerdings teurer – denn die Stadt führt voraussichtlich drei neue Beitragsstufen ein. Bisher fanden sich bei der Krippenbetreuung rund 60 Prozent der Familien in der höchsten Beitragsstufe wieder und mussten 320 Euro für den Krippenplatz ihres Kindes zahlen. „Eltern mit einem Nettoeinkommen von 2795 Euro inklusive Kindergeld landeten genauso in dieser Stufe wie Eltern mit 5000 oder 7000 Euro netto“, erklärt Rzyski.

Entlastung für 56 Prozent der zahlungspflichtigen Eltern

Viele Eltern haben das seit vielen Jahren kritisiert. Eine erste Reform der Entgeltstaffel im Jahr 2017 – damals noch für Krippe, Kindergarten und Hort – brachte jedoch keine nennenswerte Veränderung. Der Rat hatte die Verwaltung deshalb im Herbst 2019 mit der Überarbeitung beauftragt. „Wir haben uns lange schwer damit getan, mit der höchsten Stufe weiter nach oben zu gehen“, räumt die Dezernentin ein. „Aber mit Blick auf die Gesamtentlastung für alle halten wir es für vertretbar.“ Sie betont, dass die neue Regelung die Stadt ein Million Euro zusätzlich im Jahr kostet.

Die Verwaltung schlägt nun zehn statt bisher sieben Einkommensstufen vor. Alle Familien mit Nettoeinkünften bis zu 3200 Euro (ohne Kindergeld) profitieren nach Einschätzung der Stadt von der Entlastung. Sie rutschen meist in eine günstigere Entgeltstufe. „Wir entlasten rund 56 Prozent aller zahlungspflichtigen Eltern“, sagt Jens-Oliver Pietzko vom Fachbereich Jugend und Familie. Das betrifft alle Familien in den alten Entgeltstufen 1 bis 6 sowie die Hälfte der Familien in der bisherigen Höchststufe 7.

In der Höchststufe kostet ein Krippenplatz 480 Euro

Bisher zahlen 25 Prozent der Eltern kein Entgelt für die Kleinkindbetreuung in der Krippe, ihr Anteil steigt auf rund 32 Prozent. Familien mit höherem Einkommen werden allerdings stärker zur Kasse gebeten. Ab 6001 Euro Nettoeinkünften (ohne Kindergeld) zahlen Eltern in der Höchststufe 10 künftig 480 Euro für die Krippe oder 450 Euro für den Ganztagshort. Die neue Entgeltstufe 8 setzt bei 3501 Euro Nettoeinkommen ein, die Entgeltstufe 9 bei 4001 Euro netto. Ein Krippenplatz kostet in dann 350 Euro (Stufe 8) oder 380 Euro im Monat. Ein Hortplatz liegt in Stufe 8 bei 320 Euro, in Stufe 9 bei 350 Euro.

Wenn der Rat dem Vorschlag der Verwaltung zustimmt, gilt die neue Gebührenordnung ab 1. August 2020. Gleichzeitig ändert sich dann der Geschwisterrabatt. Da der Kindergartenbesuch seit August 2019 frei ist, müssen Eltern künftig für ihr zweites Kind in der Krippe den vollen Betrag zahlen. Bisher kostete der Platz für das zweite Kind die Hälfte.

Von Bärbel Hilbig