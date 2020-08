Hannover

Die Flatterbänder sind überflüssig geworden. Sie haben das Außengelände der Kita Posthornstraße bisher in Spielzonen gegliedert – jetzt steht den Kindern jeder Bereich offen. Wie alle niedersächsischen Kindertagesstätten darf auch die Lindener Kita ab Montag, 3. August, in den Regelbetrieb umschalten. Das bedeutet: Alle Kinder dürfen sich auf dem Außengelände frei bewegen und können wieder nach Lust und Laune an verschiedenen Spielgruppen teilnehmen. „Dennoch bleiben wir vorsichtig. Abstands- und Hygieneregeln müssen eingehalten werden“, sagt Kita-Leiterin Ingrid Weingarten.

Onay: Regelbetrieb ist wünschenswert, aber Schutzmaßnahmen bleiben wichtig

Ganz so locker wie vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie geht es also noch nicht zu in der Lindener Kita, die an diesem Tag Besuch vom Oberbürgermeister bekommt. Belit Onay (Grüne) begrüßt die Umstellung auf reguläre Betreuung, doch er sieht auch Risiken. „Mitarbeiter, Kinder und Eltern müssen bestmöglich geschützt werden“, sagt er. Die Umsetzung sei eine Herausforderung für alle. Onay hatte noch vor Kurzem kritisiert, dass ein Umschalten auf regulären Betrieb jegliche Schutzmaßnahmen sprengen würde. Ähnlich äußerte sich der Niedersächsische Städtetag.

Alle Kita-Mitarbeiter im Einsatz

Tatsächlich legt die Kita Posthornstraße den Schalter behutsam um. Noch verbringen die Kinder viel Zeit in festen Gruppen. „Zudem hilft uns die Urlaubszeit. Nur die Hälfte der Kinder ist derzeit anwesend“, sagt Leiterin Weingarten. Noch immer dürfen Eltern das Gebäude an der Posthornstraße nicht betreten, sondern müssen ihre Kinder vor dem Eingang abgeben und abholen. Alle Mitarbeiter der Einrichtung sind angehalten, untereinander die vorgeschriebenen Abstände von 1,50 Meter zu wahren, Oberflächen regelmäßig zu desinfizieren und sich häufig die Hände zu waschen. Letzteres gilt auch für Kinder. „Die meisten Kinder sind bereits von ihren Eltern gut auf die Corona-Regeln eingestellt“, sagt die Kita-Leiterin.

Kommt der Regelbetrieb zu früh, insbesondere im Angesicht einer möglichen zweiten Ansteckungswelle? Kita-Mitarbeiter Jörg Wenzel sieht das nicht so. „Die Kinder freuen sich sehr, und wir passen auf“, sagt er. Alle Kollegen, auch jene, die zu den Risikogruppen zählten, seien im Einsatz, manche aber nicht in direktem Kontakt mit den Kindern. „Von den Eltern haben wir bisher noch keine Beschwerden über die Umstellung bekommen“, sagt Wenzel.

