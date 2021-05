Lahe/Sahlkamp

Nachdem im Neubaugebiet Herzkamp in Bothfeld bis August 2021 eine Kita mit 80 Plätzen entstehen soll, sind bis 2022 noch zwei zusätzliche Kindertagesstätten im Stadtbezirk in Planung. Im Neubaugebiet Rischkamp an der Kirchhorster Straße in Lahe sowie an den Hägewiesen 108 im Sahlkamp sollen die Neubauten entstehen. Das hat die Stadtverwaltung auf Anfrage der SPD-Fraktion in der jüngsten Sitzung des Bezirksrats Bothfeld-Vahrenheide berichtet.

Krippengruppe im Neubaugebiet Rischkamp

Laut Stadt Hannover plant die Firma Gundlach Bau und Immobilien am Standort Rischkamp eine Kindertagesstätte mit drei Gruppen. Sie soll aus einer Krippengruppe für 15 Kinder, einer Kindergartengruppe für 25 Kinder und einer kleinen altersübergreifenden Gruppe für fünf Krippen- und 15 Kindergartenkinder bestehen.

Lesen Sie auch: Im Neubaugebiet Herzkamp entsteht eine Kita mit 80 Plätzen

Gespräche mit möglichen Trägern laufen

Am Standort Hägewiesen 108 entsteht unter der Hoheit der Firma Deutsche Wohnen eine Kindertagesstätte mit einer Krippengruppe für 15 Kinder und einer Kindergartengruppe für 25 Kinder. „Die Verwaltung ist bei beiden Maßnahmen darüber informiert, dass die Investoren zurzeit dabei sind, abschließende Gespräche und Verhandlungen über die Vertragsgestaltung mit geeigneten Trägern zu führen“, heißt es in der Antwort.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einrichtungen sollen spätestens 2022 fertig sein

Bei den Kita-Neubauprojekten der privaten Investoren hätte die Verwaltung aber laut eigener Aussage „keine detaillierten Informationen zu den einzelnen Planungsständen“. Sie geht aber trotzdem davon aus, dass die Einrichtungen spätestens zu Beginn des Kindergartenjahres 2022/2023 zur Verfügung stehen. Sobald die Planungen der Investoren und die Trägerschaften konkretisiert seien, werde die Verwaltung dem Gremium entsprechende Drucksachen vorlegen.

Von Laura Ebeling