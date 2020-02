Hannover

Die Stadtverwaltung will die Entgeltstaffel für Krippe und Hort neu sortieren. Familien mit mittlerem und unterem Einkommen sollen entlastet werden. Einkommensstärkere Eltern müssen mehr für die Kinderbetreuung zahlen, sollte der Rat den Vorschlag akzeptieren. Bei allen Familien wird das Kindergeld nicht mehr zum Nettoeinkommen gezählt. Doch für wen wird es tatsächlich teurer?

330 statt 206 Euro für den Dreiviertel-Hortplatz

Ein Familienvater aus Hannover mit zwei Kindern hat ausgerechnet, was das für ihn bedeutet – und ärgert sich. Bisher zahlt die Familie 206 Euro für den Hort des älteren Sohns. Der Junge wird dort fünf Stunden am Tag betreut. Der Dreiviertel-Platz soll die Familie künftig vermutlich etwa 330 Euro kosten, so hat er es kalkuliert (die Ganztagsbetreuung liegt bei 450 Euro). „Eine Erhöhung um mehr als die Hälfte des bisherigen Satzes finde ich unverschämt“, kritisiert der 48-Jährige.

Der jüngere Sohn geht kostenfrei in den Kindergarten. Wenn auch er in die Grundschule kommt und in den Dreiviertel-Hort, zahlen seine Eltern dafür die Hälfte des neuen Satzes, also in etwa 165 Euro. Solange der ältere Sohn noch im Hort ist, gibt es für das zweite Kind Geschwisterrabatt. Das macht für beide zusammen 495 Euro.

Der Mann arbeitet als Oberarchivrat, das ist vergleichbar einem Oberstudienrat am Gymnasium. Seine Frau ist mit 25 Wochenstunden als Innenarchitektin beschäftigt. Mit 6.039 Euro netto (ohne Kindergeld) liegt die Familie knapp über der Grenze für die neue höchste Beitragsstaffel 10. „Wir fühlen uns nicht als gehobener Mittelstand. Auch wenn beide Eltern als Lehrer arbeiten, sind sie damit doch nicht mit Managern bei Conti vergleichbar.“

Wie berechnet die Stadt die Kitagebühren ?

Die Stadt klammert das Kindergeld künftig aus dem Nettoeinkommen aus, das sie bei der Festlegung der Kitagebühren zugrunde legt. Das hat auch der Familienvater in seiner Berechnung getan. Außerdem Steuern, Beiträge zur Kranken- und Rentenversicherung sowie einen Pauschbetrag für Werbungskosten abgezogen, damit er auf das monatliche Nettoeinkommen der Familie kommt. Weil das Ganze im Einzelfall kompliziert ist, stellt die Verwaltung nach dem Beschluss über die neue Entgeltstaffel einen Gebührenrechner ins Netz.

Beispielrechnungen machen Veränderungen deutlich

Die Stadt hat mehrere Beispielfälle errechnet, wie sich die Veränderung auf unterschiedliche Familie auswirkt. So zahlt beispielsweise ein Paar mit zwei Kindern und 10.780 Euro brutto im Monat bisher für das ältere Kind 320 Euro, wenn es in der in der Krippe ist, und 305 Euro im Hort. Wenn das ältere Kind kostenfrei in den Kindergarten geht, müssen die Eltern für das Jüngere in der Krippe voll zahlen. Ist der Ältere im gebührenpflichtigen Hort, kosten Hort oder Krippe für das zweite Kind die Hälfte. Nach Abzug von Kindergeld und weiterem landet die Familie mit 6.500 Euro netto in Entgeltstaffel 10. Die Krippe kostet 480, der Hort 450 Euro.

