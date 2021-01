Vinnhorst

Die städtische Kita Fischteichweg ist so marode, dass die Stadt um einen Neubau nicht herumkommt. Das Gebäude aus den Siebzigerjahren weist zahlreiche Mängel auf: Die Räume sind zu klein für die heutigen pädagogischen Anforderungen. Die Mitarbeiter nutzen mit den Kindern deshalb auch die Flure, dort dürfen wegen des Brandschutzes aber eigentlich keine Möbel stehen.

Die Verwaltung hat den Zustand der Kita umfangreich geprüft, denn in den vergangenen fünf Jahren musste die Einrichtung wegen verschiedener Wasserschäden mindestens sechs Mal komplett oder in Teilen schließen. Die Gebäudesubstanz ist offenbar in den meisten Bereichen abgängig: Betroffen sind Heizungssystem, Regenentwässerung, Elektroleitungen, Wasserrohre, Dachabdichtung, Fenster und Fassadenkonstruktion.

Die Reparatur und Erneuerung erscheint nicht mehr sinnvoll und würde teils längere Schließzeiten erfordern. Die Dachkonstruktion entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen an die Traglast für Schnee und Regen. Das berichteten Mitarbeiter des Fachbereichs Jugend kürzlich im Bezirksrat Nord.

Die Fraktionen von SPD und CDU hatten Auskunft verlangt, weil Eltern über die häufigen Probleme berichtet hatten. Die Krippe musste wegen Reparaturarbeiten zeitweise in den Sahlkamp ausgelagert werden, was Eltern wegen der langen Anfahrt teils vor Probleme stellte.

In den vergangenen acht Jahren hat die Stadt rund 620.000 Euro für den Bauunterhalt der Kita aufgewendet. Die Verwaltung kommt zu dem Schluss, dass allein Abriss und Neubau auf dem gleichen Gelände sinnvoll und wirtschaftlich erscheinen. Dazu soll die Kita in eine temporäre Modulanlage, also eine Art Containerbau, umziehen. Wann mit dem Neubau zu rechnen ist, steht allerdings noch offen. Die Stadt rechnet aktuell grob mit Kosten von rund zehn Millionen Euro. Auf dem Grundstück steht eine hundert Jahre alte Eiche, die als Naturdenkmal bei Bauarbeiten geschützt werden muss.

„Wir haben es jetzt schwarz auf weiß, dass es einen Neubau geben muss“, sagt SPD-Fraktionschef Sven Abend. Bis es zu einem Neubau kommt, ist angesichts des Zustands der Kita allerdings mit weiteren Pannen und Reparaturen zu rechnen. „Wir erwarten von der Verwaltung einen Vorschlag, wie der Betrieb in der Zwischenzeit laufen kann“, betont Abend. Ein Ausweichquartier in direkter Nähe steht bisher nicht zur Verfügung, falls während Ausbesserungsarbeiten wieder Gruppen ausgelagert werden müssen.

„Es geht nicht, dass Eltern dann oder während der Neubauphase wieder in den Sahlkamp fahren müssen“, sagt auch CDU-Fraktionschefin Angelika Jagemann. Manche Familien besäßen kein Auto. Jagemann kritisiert noch einen weiteren Punkt. Es gab auch Wasserschäden, die befristet zur ersatzlosen Schließung der Kita führten. „Die Eltern müssen für diese Ausfallzeiten Entschädigung bekommen“, fordert die Politikerin.

Von Bärbel Hilbig