Hannover

In der nächsten Woche startet das neue Kita-Jahr, für das Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) weitgehenden Normalbetrieb versprochen hat. „Eingeschränkter Regelbetrieb“ gilt in den Kitas seit Ende Juni. Mårten Ariën de Vries, Produktmanager aus der List und Vater eines dreieinhalbjährigen Sohnes, hat genug von politischen Ankündigungen. „Wer keine Kinder hat, der denkt doch, seit Wochen ist wieder alles in Ordnung, dabei stimmt das überhaupt nicht, die Realität sieht ganz anders aus.“

„Kita-Betreiber geben ihr Bestes“

Von Regelbetrieb könne keine Rede sein: „In den Krippen und Kindergärten herrscht Chaos pur.“ Das Ehepaar hat seinen Sohn in einer Krippe der Arbeiterwohlfahrt ( AWO), aber es geht den Eltern nicht um die konkrete Einrichtung, sondern um die allgemeinen Zustände. Und die seien eben nicht Schuld der Kita-Betreiber, die ihr Bestes gäben und versuchten, auch in Zeiten knappen Personals mit Auszubildenden und anderen Kräften die Betreuung zu gewährleisten. Verantwortlich sei das Land mit viel zu kurzfristigen Ankündigungen, die die Träger oft später erreichten als die Presse. Da würden Einrichtungen am Freitagnachmittag darüber informiert, was sie in der folgenden Woche umzusetzen hätten.

Anzeige

Marina und Mårten Ariën de Vries, beide in Vollzeit berufstätig, berichten von kurzfristigen Schließtagen, Mitarbeitern anderer Gruppen, die einspringen, und kleine Kinder, die sich an immer neue Bezugspersonen gewöhnen mussten, von Erziehern, die gekündigt haben, weil sie in der Corona-Krise den Job und die Betreuung der eigenen Kinder nicht unter einen Hut bekamen.

Weitere HAZ+ Artikel

Irgendwann will der Sohn nicht mehr in die Krippe

Monatelang durfte ihr Sohn im Lockdown überhaupt nicht in die Krippe. „Anfangs hat Sascha immer noch gefragt, wann er wieder hingehen und seine Freunde wiedertreffen könnte“, erzählt die Mutter, die als Lehrerin in der Erwachsenenbildung arbeitet. Irgendwann dann nicht mehr. „Dann hat er gesagt, dass er überhaupt nicht mehr gehen wird.“ Nach der Wiedereröffnung der Krippe sei der Junge, der sonst überhaupt keine Scheu gehabt hätte und sehr offen gewesen sei, plötzlich den anderen Kindern gegenüber distanziert gewesen: „Er wollte gar nicht mehr mit anderen spielen“, sagt Marina. Seine soziale Kompetenz habe unter Corona gelitten. Ein Phänomen, das auch Lehrer bei älteren Kindern an Schulen beobachtet haben.

Familien haben unter der Krise besonders gelitten: Marina und Mårten Ariën de Vries mit Sohn Sascha. Quelle: Irving Villegas

Oma springt als Babysitter ein

Überhaupt seien Kinder in der Krise besonders bestraft worden, sagt Mårten Ariën des Vries. Spielplätze und Tierparks dicht, Schulen und Kitas geschlossen. Über die ersten Monate retteten sie sich mit Überstundenabbau, Urlaub und Kurzarbeit, auch die Oma sprang wochenlang ein, obwohl sie wegen ihres Alters doch eigentlich zur Corona-Risikogruppe gehört. Marinas Eltern leben in Weißrussland und kamen als Babysitter nicht infrage. „Die Krise hat uns ausgelaugt“, sagt der Vater. Vollzeit berufstätig sein und Vollzeit Kinderbetreuung übernehmen sei unmöglich. Eigentlich hätte die Familie Anspruch auf Notbetreuung gehabt, aber es fehlten die Plätze.

Kein fließender Übergang von Krippe in Kindergarten möglich

Nach der Rückkehr zum eingeschränkten Regelbetrieb konnte ihr Sohn von 8 bis 14 Uhr wieder in die Krippe gehen, der Arbeitstag seiner Eltern geht allerdings bis 17 Uhr. In der nächsten Woche kommt Sascha in den Kindergarten, er muss nur den Raum wechseln. In der Einrichtung gibt es eine Krippen- und eine Kindergartengruppe. Ein fließender Übergang zwischen den Gruppen, wie er sonst üblich ist, war in der Pandemiezeit verboten. „Schade“ findet das die Mutter. Früher wurden die Krippenkinder auf Decken in den Kindergarten zu den Großen hinübergetragen. Solche Rituale sind jetzt nicht zulässig.

„Jetzt kommt das Vertraute“

„Notbetreuung, eingeschränkter Regelbetrieb – das war alles neu für uns“, sagt Ingrid Kröger, Kita-Fachbereichsleiterin bei der AWO. Die Vorgaben des Landes seien in der Tat sehr kurzfristig gekommen. Mit der Rückkehr zum Normalbetrieb komme das Vertraute wieder, die Durchmischung der Gruppen, Früh- und Spätbetreuung seien wieder möglich. Nur wie lange der Normalbetrieb gelte oder ob es angesichts steigender Infektionszahlen nicht bald wieder Einschränkungen gebe, könne niemand sagen: „Wir planen von Tag zu Tag.“

Angst vor der zweiten Welle

Marina und Mårten Ariën de Vries haben Angst vor der zweiten Corona-Welle und erneuten Kita-Schließungen, Überstunden haben sie nicht mehr, die Urlaubstage sind fast aufgebraucht: „Dabei haben wir keinen Urlaub gebucht oder Party am Ballermann gemacht, wir gehen einfach nur zur Arbeit und bringen unseren Sohn in die Kita.“ Ihr Sohn hat sich inzwischen wieder an seine Freunde gewöhnt und teilt auch wieder gern sein Spielzeug mit anderen.

Was haben die Eltern aus der Krise gelernt? Dass ihr Sohn gern vorgelesen bekommt: „Auch immer wieder dasselbe Buch“, wie Mutter Marina sagt. Und dass ein weiterer Shutdown ihm nicht gut tun würde.

Von Saskia Döhner