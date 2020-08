Hannover

Im Grunde ist die Frau von Ingo Siegner schuld. Denn, so berichtet es Hannovers bekanntester Kinderbuchautor, im Gegensatz zu ihm kann sie Ausflüge mit dem Zelt offenbar überhaupt nicht leiden. Ein einziges Mal gelang es dem heute 55-Jährigen seine Frau zu einer Übernachtung unter freiem Himmel in den Pyrenäen zu überreden. Ausgerechnet in dieser Nacht gewitterte es so stark, dass es mit dem gemeinsamen Zelten nie mehr etwas wurde – wohl aber mit einer aufregenden Szene in Siegners neuem Kinderbuch: „Eliot und Isabella in den Räuberbergen“.

Im Mittelpunkt steht diesmal ein Bandit, „Don Ratzo“, der in einer düsteren Räuberhöhle lebt – und nur darauf wartet, die Bank von Klunkerberg ausrauben zu können. Quelle: Ingo Siegner, Eliot und Isabella in den Räuberbergen © 2020 Beltz & Gelberg in der Verlagsgruppe Beltz ∙ Weinheim Basel.

Siegner will nicht immer „in der Vertriebsschiene denken“

Vier Jahre ist es jetzt her, dass Siegner sein letztes Rattenabenteuer schrieb. Im Gegensatz zu seiner Reihe mit Geschichten über den Drachen Kokosnuss, von der jährlich ein neuer Band erscheint, lässt er sich mit seinen deutlich umfangreicheren „Romanen für Kinder“ jedesmal Zeit. Er wolle hier „nicht in dieser Vertriebsschiene denken“. 2006 erschien der erste Band – die Reihe ist mit mittlerweile 400.000 verkauften Exemplaren so erfolgreich, dass Siegner sich leisten kann, was unter Kinderbuchautoren beileibe nicht selbstverständlich ist: mehrere Jahre bis zum nächsten Band verstreichen zu lassen – und darauf vertrauen zu können, dass Kinder auf eine Fortsetzung warten. Die Startauflage des im Beltz & Gelberg-Verlag erschienenen Buches beträgt erstaunliche 25.000 Exemplare. Dass Kinder Siegner lieben, zeigten auch die vielen Reaktionen auf die HAZ-Reihe „ Ingo Siegner liest ...“ mit Videos, in denen der Buchautor aus der List, Kindern in Zeiten des Lockdowns in der Corona-Krise mit Lesungen aus seinen Büchern ein wenig Abwechslung bot.

Überraschender Western-Einschlag

Auch die vielen, gerade erst neu erschienen Bücher des fünften Bandes über den kleinen Rattenjungen Eliot und seine mutige Freundin Isabella werden vermutlich schnell über den Ladentisch gehen. Siegner ist mit der ganz harmlos beginnenden Wanderung seiner beiden Hauptfiguren in die Räuberberge ein ebenso spannender wie witziger Band mit vielen abenteuerlichen Entwicklungen und einem überraschenden Einschlag ins Western-Genre gelungen. Im Mittelpunkt steht diesmal ein Bandit, „Don Ratzo“, der in einer düsteren Räuberhöhle lebt – und nur darauf wartet, die Bank von Klunkerberg ausrauben zu können. Er habe einen Charakter schaffen wollen, der noch böser sei, als Eliots bisheriger Lieblingsfeind, der Rattenjunge Bocky Bockwurst, sagt Siegner.

Cooler Bluff rettet Rattenjungen Eliot

Das führt auch dazu, dass beide, Eliot und Bocky, sich irgendwann in dem Band fragen müssen, welche moralischen Grenzen sie eigentlich überschreiten wollen, um ihre Ziele durchzusetzen. Es gehört zu den Qualitäten von Siegners Büchern, dass sie fein dosiert, auch solche Elemente enthalten, obwohl Siegner eigentlich nicht zuallererst „über bestimmte Werte schreiben will“. Er versetze sich in seine Figuren und folge ihnen, sagt er schlicht. Dass er dabei ebenso viel Spaß an der Entwicklung von Spannungsbögen hat wie an witzigen Brechungen, ist sicher ein Teil des Geheimnisses des Erfolgs seiner Bücher. Wie es der kleine Eliot beispielsweise schafft, sich mit Hilfe eines coolen Bluffs am Ende doch noch aus den Fängen eines gefräßigen Adlers zu befreien, ist ebenso überraschend wie komisch und hat am Ende sogar etwas mit der Debatte um Plastikverbrauch und Verpackungsmüll zu tun. Das muss man erst mal schaffen.

Nahe bei den kleinen Lesern

Siegner bleibt aber immer auch nah bei seinen kleinen Lesern. Auf seinen Lesungen hätten ihn Kinder, die ja oft auch sehr harmoniebedürftig seien, immer wieder gefragt, ob Bocky Bockwurst und Eliot nicht irgendwann Freundschaft schließen könnten, erzählt er. Freundschaft wird es nicht gerade zwischen den beiden, aber eine kleine Annäherung gibt es schon. Mehr wird an dieser Stelle aber auf keinen Fall verraten.

Ingo Siegner: „Eliot und Isabella in den Räuberbergen“. Beltz & Gelberg-Verlag. 136 Seiten, 13,95 Euro. Ab 6 Jahre. Wer ein signiertes Buch erwerben möchte, kann es bei Leuenhagen & Paris bestellen und ab 1.September 2020 dort abholen.

Am 6. September von 14 Uhr an liest Ingo Siegner im Gartentheater im Großen Garten in den Herrenhäuser Gärten aus seinem neuen Büchern mit Abenteuern mit dem Drachen Kokosnuss und Eliot und Isabella. Tickets im Vorverkauf gibt es bei der Buchhandlung Leuenhagen & Paris und an der Kasse der Herrenhäuser Gärten.

