Hannover

Eltern haben in der Region Hannover offenbar erhebliche Schwierigkeiten, bei Verletzungen ihrer Kinder, einen Chirurgen zu finden. Das Kinderkrankenhaus auf der Bult berichtet von verzweifelten Eltern, die keinen Behandlungstermin bei niedergelassenen Chirurgen für ihre Kinder erhalten.

Ärzte schaffen Behandlungen nicht

In Hannover gebe es zurzeit nur zwei niedergelassene Kinderchirurgen, die die Anzahl der Fälle offenbar nicht auffangen können, berichtet die Chefärztin der Kinderchirurgie und -urologie im Kinder- und Jugendkrankenhaus, Barbara Ludwikowski. Weitere niedergelassene Chirurgen könnten aushelfen, aber auch bei ihnen sei es für Eltern sehr schwierig, einen Termin zu bekommen, sagt die Medizinerinnen. Es gehe um Behandlungen, die keine Notfälle sind. Als Beispiele nennt Ludwikowski Gipskontrollen oder -abnahmen, drei Tage alte Wunden oder schon vor Tagen umgeknickte Füße, bei denen die Knöchel noch dick sind.

Wie bei Erwachsenen sei es im deutschen Gesundheitssystem vorgesehen, dass Eltern mit ihren kranken Kindern in solchen Fällen zunächst einen niedergelassenen Arzt aufsuchen sollen, erläutert die Chefärztin. Erst dieser entscheide über eine Weiterbehandlung bei Fachärzten oder in Krankenhäusern. „Der direkte Weg in ein Fachkrankenhaus ist nicht vorgesehen und wird nicht vergütet“, betont sie. Allerdings könnten diese Fälle mit den aktuellen Strukturen nur ungenügend abgearbeitet werden. „Wir stehen parat, wenn akute Notfälle wie zum Beispiel offene Beinbrüche, Blinddarmdurchbrüche oder schwere Brandverletzungen operiert werden müssen. Zudem haben wir jede Woche komplizierte und lange Eingriffe an Neugeborenen oder Kindern, zum Beispiel mit diffizilen Magen-Darm- oder Nieren-Blasen-Problemen“, berichtet sie.

„Zusätzlicher Kinderchirurg in Hannover ist nötig“

Die Vorgaben für Krankenhäuser sind jedoch so eng, dass Krankenkassen oder deren Medizinischer Dienst häufig Behandlungen zurückweisen, die aufgrund der strikten Trennung von ambulanter und stationärer Versorgung nicht in einem Krankenhaus durchgeführt werden dürfen. „Eine große Hilfe wäre die Bewilligung eines zusätzlichen Kassenarztsitzes für Kinderchirurgie in Hannover“, sagt Ludwikowski. Die Eltern forderten mit Recht eine altersgerechte Versorgung ihrer Kinder durch Kinderchirurgen, denn Kinder seien keine kleinen Erwachsenen. Sie und ihre Eltern hätten besondere Bedürfnisse, die ihre Eltern heute berechtigterweise einforderten.

In Hannover gebe es bei Chirurgen und Orthopäden „einen sehr hohen Versorgungsgrad“, sagt der Geschäftsführer der Bezirksstelle Hannover der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen, Julian Elgeti. Eine gesonderte Planung für die Versorgung von Kinderchirurgen gebe es nicht. „Ob hierbei, losgelöst von den reinen Planzahlen, das tatsächliche Versorgungsangebot dem Bedarf entspricht, ist tatsächlich aktuell Gegenstand der Bewertung innerhalb eines Antragsverfahrens für eine weitere Niederlassung vor dem zuständigen Zulassungsausschuss“, berichtet der Geschäftsführer. Mit einem ersten Ergebnis sei im Laufe dieses Monats zu rechnen.

Eltern, die Schwierigkeiten haben, einen Behandlungstermin für ihr Kind in einer Arztpraxis zu finden, rät Elgeti, bei der Terminservicestelle der KVN anzurufen.

Von Mathias Klein