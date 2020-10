Hannover

Leana Roßmann aus Hannover-Kleefeld ist großer Filmfan. Vor Kurzem saß die 13-Jährige in der Jury des Kinder-Medien-Festivals „ Goldener Spatz“ – als eine von 24 Kinderjuroren. Auf einem Spaziergang durch die Eilenriede berichtet sie, was sie beim größten Festival für deutschsprachige Kindermedien erlebt und gelernt hat.

Leana, lieber Film oder Buch?

Lieber Film. Ich schaue sehr gerne Tierdokumentationen. Im Film sieht man oftmals mehr, als in Büchern beschrieben wird. Wenn es zum Beispiel um Tiere in der Sahara geht, dann wird im Film besser gezeigt, wo genau die Tiere leben.

Waren beim „Goldenen Spatz“ auch Tierfilme dabei?

Wir haben uns eine Folge vom „Tierduell“ angesehen. Darin müssen Kinder erraten, um welches Tier es geht und lernen dann viel darüber. Die Informationen sind sehr süß verpackt, und das Format ist vor allem für kleine Kinder gut geeignet.

Wie bist du überhaupt Teil der Jury geworden?

Durch Zufall habe ich eine Werbung im Fernsehen gesehen. Ich dachte, dass ich sowieso nicht genommen werde, aber ich wollte mich einfach bewerben. Dafür musste ich etwas über mich erzählen und eine Filmkritik schreiben – das hat mir viel Spaß gemacht. Irgendwann kam ein Brief, in dem stand, dass ich dabei bin.

Worüber hast du deine Filmkritik geschrieben?

Über den Film „Wunder“. Darin geht es um einen Jungen, der ein entstelltes Gesicht hat. Er wurde bisher von seiner Mutter unterrichtet und kommt schließlich in die Schule. Dort erlebt er viel Gutes und nicht so Gutes. Für die Filmkritik gab es Leitfragen, an denen ich mich orientiert habe. Und dann habe ich einfach drauflosgeschrieben.

Im September war es dann so weit: Für dich ging es zum Festival nach Gera. Wie lief das ab?

Auf dem Weg zum Filmfestival in Gera: Leana Roßmann aus Hannover. Quelle: Privat

Ich bin mit meinem Reisebetreuer Michael Demuth nach Gera gereist, der für „Schloss Einstein“ Drehbuch geschrieben hat. Wir Jurymitglieder hatten einen eigenen Kinosaal im Metropol-Kino. Nach dem jeweiligen Film ging das Licht kurz an. Auf Tablets konnten wir Noten geben und notieren, was uns gefallen hat. Dann ging es in die Besprechung. Wir hatten jeweils eine Stimme und mussten die anderen überzeugen, dass unser Favorit der beste Film ist. Unsere Tage waren sehr lang: Kurz nach 8 Uhr machten wir uns auf den Weg ins Kino und um 22 Uhr abends mussten wir das Licht ausschalten, durften aber noch reden.

Am Ende hattet ihr dann eure Auswahl getroffen. Wie zufrieden warst du mit der Entscheidung?

Ich fand alle Filme und Serien echt toll. Es waren so viele verschiedene Themen dabei, von Fridays for Future bis zur DDR-Geschichte. Die Geschichten wurden außerdem kindgerecht verpackt, also so, dass es auch kleine Kinder verstehen. Am Ende hat der Film „Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee“ gewonnen. Da ging es um Fridays for Future und um den Plastikmüll im Meer. Das ist für mich ein wichtiges Thema, denn ich bin ein richtiger Tier- und Naturfan. Ich habe viele Haustiere.

Könntest du dir, jetzt wo du Teil einer Filmjury warst und an der Preisverleihung teilgenommen hast, vorstellen, auch in diesem Bereich zu arbeiten?

Wenn es sich ergibt, würde ich auch in diese Richtung gehen. Als ich klein war, wollte ich entweder Bundeskanzlerin oder Tierpflegerin werden. Für den „Goldenen Spatz“ habe ich aber auch Interviews gegeben und stand vor der Kamera. Deshalb kann ich mir auch vorstellen, Schauspielerin, Moderatorin oder Journalistin zu werden.

Wie war es für dich, Kinder aus allen Teilen Deutschlands, aus Österreich, der Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Belgien und Südtirol kennenzulernen und gemeinsam Filme zu schauen?

Wir waren seit dem ersten Tag befreundet und haben alles zusammen gemacht. Viele waren in meinem Alter, aber auch mit den Jüngeren habe ich mich gut verstanden, denn auf das Alter kommt es im Endeffekt nicht an. Während des Festivals haben wir unsere Telefonnummern ausgetauscht und haben jetzt eine große Whatsapp-Gruppe. Wir sehen uns auch regelmäßig im Videochat und wollen spätestens nächstes Jahr zusammenkommen. Mit einer Jurorin aus Bremen habe ich mich sehr gut verstanden, wir wollen uns noch dieses Jahr wieder treffen, wenn Corona das zulässt.

Von Monika Dzialas