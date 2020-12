Lahe/Sahlkamp

Camelia Shalali wollte schon immer ehrenamtlich mit Kindern arbeiten. Jetzt unterstützt sie seit Oktober 2019 im Rahmen des Projekts Kinderhelden die zehnjährige Rama. „Ich möchte Rama die Möglichkeit geben, ihr gesamtes Potenzial auszuschöpfen“, erklärt die Mentorin. Die Grundschule sei eine ganz essenzielle Zeit – und die Schülerin sei noch nicht so lange in Deutschland. Dabei unterstützt sie die Viertklässlerin bei den Hausaufgaben und beim Lernen – und spielt oder bastelt auch mit ihr. Zusätzlich kümmert sie sich auch um ihre fünf Geschwister und hilft den Eltern zum Beispiel bei der Übersetzung von Briefen. „Für mich ist es eine Herzensangelegenheit“, erzählt Shalali.

Swiss Life unterstützt das Projekt

Aufmerksam auf das Projekt ist die Horbach-Mitarbeiterin durch eine E-Mail ihres Arbeitgebers geworden – denn die Firma gehört zur Swiss-Life-Gruppe. Seit Juli 2019 und noch bis 2023 fördert das Unternehmen die Kinderhelden mit rund 200.000 Euro jährlich. „Das ist schon eine Hausnummer“, findet Sabine Ernst, Hauptreferentin im Stiftungsmanagement der Swiss Life. Insgesamt habe die Stiftung zweieinhalb Jahre nach einem Projekt gesucht, das zu ihnen passe – dabei sollten sowohl Bildungs- als auch Chancengerechtigkeit im Vordergrund stehen. „Die Kinderhelden sind bei Swiss Life sehr präsent“, sagt Ernst.

Rama und Camelia Shalali bei ihrem ersten Treffen. Quelle: privat

Zwei Schulen aus dem Sahlkamp

Acht Mitarbeiter des Schweizer Unternehmens engagieren sich in dem hannöverschen Projekt. Insgesamt 25 Tandems, also Mentoren-Kind-Teams, gibt es in Hannover, weitere 10 bis 15 Tandems sollen demnächst noch dazu kommen. Deutschlandweit sind es bislang 1000. Die Kinder stammen, wie Rama, von den Kooperationsschulen aus dem Sahlkamp. Mit dabei sind die Grundschule Hägewiesen und die Grundschule Tegelweg.

Durch Lockdown größere Lücken

Auch während der Corona-Pandemie läuft das Projekt weiter. Im Frühjahr wurden sogenannte „DigiTandems“ ins Leben gerufen. „Es gibt aber auch jetzt noch Tandems, die sich unter Einhaltung von Abstand und mit Maske in der Schule regelmäßig persönlich treffen oder eine Mischung aus persönlichen und digitalen Treffen durchführen“, erklärt Laura Held. Die Sozialarbeiterin leitet das Kinderhelden-Projekt in Hannover. Sie beobachtet, dass viele der Kinder durch den Lockdown im Frühjahr noch größere Lücken beim Schulstoff entwickelt haben. Auch der fehlende Kontakt in der Schule und der Freizeit wirkt sich auf die Sprachkompetenzen aus, meint Held. „So ist allein das Gespräch mit ihren Mentoren für viele Kinder ein großer Gewinn.“

Ehrenamtliche gesucht

Dabei werden für das Projekt durchgängig neue Ehrenamtliche gesucht – egal ob für digitale oder persönliche Unterstützung. Zwei bis drei Stunden zwischen 13 und 18 Uhr sollten die Interessierten ab 16 Jahren in der Woche aufbringen. „Fachliche Voraussetzungen gibt es nicht, da viele unserer Kinder Probleme mit der Deutschen Sprache haben, ist es aber von Vorteil wenn unsere Mentoren und Mentorinnen gut Deutsch sprechen“, so Held. Zusätzlich werde durch das erweiterte polizeiliche Führungszeugnis, ein Kennenlerngespräch und ein Workshop die persönliche Eignung geprüft.

„Besonders freuen wir uns immer über Männer, denn diese sind im sozialen Bereich leider unterrepräsentiert und wir haben viele Jungen im Projekt, die von einem männlichen ‚großen Freund’ sehr profitieren würden“, sagt Held. Sie sei aber froh über jeden, der die Bildungschancen eines Grundschulkindes verbessern möchte. Interessierte können sich unter www.kinderhelden.info informieren und auch bewerben.

Von Laura Ebeling